Китайская BYD установила канадское приложение на свои автомобили

Популярное приложение для караоке канадской медиакомпании Stingray установит китайская автомобильная компания BYD на многие из своих новых энергетических автомобилей.

Популярное приложение для караоке канадской медиакомпании Stingray установит китайская автомобильная компания BYD на многие из своих новых энергетических автомобилей.

Предполагается, что автомобили будут продаваться на рынках по всему миру. Приложение Stingray будет органично интегрировано в информационно-развлекательную систему BYD, будет поддерживать десятки языков и обеспечит интересный и интуитивно понятный пользовательский опыт для всех владельцев автомобилей BYD, заявила вчера компания из Шэньчжэня.

«Мы очень рады сотрудничать с BYD и предоставить их клиентам непревзойденный опыт караоке в дороге, одновременно расширяя возможности нашего бренда по всему миру», — сказал Эрик Бойко, президент, соучредитель и главный исполнительный директор монреальской компании Stingray.

«BYD стремится предоставить своим клиентам по всему миру развлечения высочайшего качества», — сказала Стелла Ли, генеральный директор BYD Americas.

«Сотрудничая со Stingray, мы рады сделать вождение автомобилей BYD более веселым и социальным, чем когда-либо прежде. Все любят петь в машине. Уникальное приложение Stingray Karaoke и обширная библиотека песен отлично подходят для водителей BYD и их пассажиров», — сказала Ли.

Автомобили BYD NEV продаются более чем в 40 странах и регионах, включая Австралию, Сингапур, Японию, Таиланд, Германию и Великобританию. В первом полугодии автопроизводитель реализовал более 1,25 млн единиц. На международном рынке было продано более 70 тыс. единиц, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.