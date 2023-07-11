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Общество Дети, семья Созданы ботинки сантехника Марио из игры Super Mario Bros.

Созданы ботинки сантехника Марио из игры Super Mario Bros.

Виктория Христова Июл 11, 2023 Дети, семья, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Это интересно Комментарии к записи Созданы ботинки сантехника Марио из игры Super Mario Bros. отключены 54 Просмотров

Компания Red Wings Shoes создала обувь для водопроводчика в честь премьеры анимационного фильма Super Mario Bros. in the Movies, основанного на серии Super Mario Bros. 

Обувь уникальна тем, что была сделана в единственном экземпляре. Nintendo приобрела пару для демонстрации в своем офлайн-магазине, причем экспонат пользуется большой популярностью у посетителей. Люди выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с сувениром.

Компания Red Wings Shoes сняла короткое видео о создании обуви, а затем отредактировала его до 3-минутной продолжительности. Этот ролик был размещен на канале Red Wings Shoes на YouTube. Согласно веб-сайту бренда, при создании обуви использовались как традиционные, так и современные методы.

Ботинки Marios Shoes сделаны из кожи Red Wings Leather и имеют усиленную пятку, закругленный носок и усиленный мысок. Самое главное, что каблук туфель Marios сделан из ультрасовременных материалов и в него добавлены грибы, но не уточняется, какие именно и какова их роль.

Известно, что главный гриб мира Марио – мухомор. Съев его, водопроводчик становится крупнее и более неуязвимым для нападения врагов.23 марта 2023 года состоится мировая премьера «Супербратья Марио в кино».

 

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