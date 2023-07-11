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Новости Главы МИД и Минобороны Канады подверглись критике за фотографию в кедах

Главы МИД и Минобороны Канады подверглись критике за фотографию в кедах

Виктория Христова Июл 11, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Главы МИД и Минобороны Канады подверглись критике за фотографию в кедах отключены 49 Просмотров

Глава МИД и министр обороны Канады Мелани Джоли и Анита Ананд были раскритикованы в Twitter.

Глава МИД и министр обороны Канады Мелани Джоли и Анита Ананд были раскритикованы в Twitter.

Пользователям соцсети не понравились кадры, на которых они были запечатлены в кедах. Это произошло во время встречи канадского премьера Джастина Трюдо с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните.

10 июля Трюдо прибыл в Вильнюс для участия в саммите Североатлантического альянса. Он показал в Twitter фотографию со встречи с Шимоните, на которой присутствовали Джоли и Ананд. В отличие от премьеров, на ногах у женщин-министров были кеды. Это не понравилось пользователям Twitter. Один из них назвал женщин марионетками, носящими кроссовки в то время, как они представляют Канаду «на мировой сцене».

Другой пользователь соцсети написал, что «надевать кеды на деловую встречу не так круто, как можно подумать».

Еще один комментатор заявил, что Ананд и Джоли являются клоунами, а их поступок «возмутителен и позорен».

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса.

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