Канадских военных в Латвии станет в два раза больше

Воинский контингент Канады в Латвии в рамках присутствия НАТО будет увеличен более чем в два раза, заявил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе визита в балтийскую республику.

Воинский контингент Канады в Латвии в рамках присутствия НАТО будет увеличен более чем в два раза, заявил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе визита в балтийскую республику.

Трюдо прибыл в Латвию накануне саммита НАТО, который открывается завтра в столице соседней Литвы. В Риге премьер Канады провел ряд встреч, в частности с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем.

“Сегодня мы приняли решение увеличить наше присутствие в Латвии более чем в два раза. Канада дополнительно отправит до 1200 военнослужащих вооруженных сил”, – сказал Трюдо на совместной пресс-конференции.

По словам политика, расширение числа канадских военных в Латвии позволит “усилить позиции НАТО на суше, в море и воздухе, а также повысит возможности по проведению специальных операций в Центральной и Восточной Европе”.

Трюдо добавил, что в связи с увеличением своего контингента Оттава намерена дополнительно вложить 2,6 миллиарда канадских долларов в развитие военной инфраструктуры Латвии. По его словам, в эту сумму включены “закупка критически важных систем вооружений, а также мероприятия по разведывательной поддержке и кибербезопасности”.

Канада возглавляет многонациональную группу военнослужащих НАТО, которая на основе ротации размещена в Латвии согласно решению варшавского саммита альянса в 2016 году в связи с якобы возросшей “агрессией” со стороны России. В состав группы входят представители Албании, Дании, Исландии, Испании, Италии, Польши, Северной Македонии, Словакии, Словении, Черногории и Чехии.

Первоначально военный блок дислоцировал в странах Балтии и Польше четыре воинских батальона численностью не более 1,5 тысячи человек каждый. А во время учений число военных НАТО у российских границ увеличивалось в несколько раз. В прошлом году на саммите в Мадриде стало известно о намерении союзников отправить в Латвию дополнительные войска и в итоге нарастить численность контингента до бригады.