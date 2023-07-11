В разгаре Летний Фестиваль Квебека, один из самых престижных музыкальных фестивалей Канады

В городе Квебек проходит Летний Фестиваль Квебека, в котором участвуют лучшие музыкальные группы и певцы.

В столице Квебека проходит Международный Летний Фестиваль (Festival d’été international de Québec), один из самых известных и престижных канадских музыкальных фестивалей. Впервые он прошёл в 1968 году, и с тех пор празднуется ежегодно (за исключением 2020 и 2021 годов, когда праздник был отменён из-за пандемии).

Каждый год фестиваль длится 11 дней (в 2022 году он длился 12 дней, но в этом году вернулся к прежнему формату). Начался праздник 6 июля, и завершится 16 июля, в воскресенье.

Первые десятки лет фестиваль был посвящён, как правило, франкоязычным музыкальным группам, хотя приезжали и англоязычные музыканты и певцы, но всё же упор делался на французские песни. В 21 веке постепенно Квебек стал принимать и англоязычные группы всё в большем количестве, в первую очередь, из других провинций Канады, а затем и из США и других стран.

В разные годы на фестивале побывали такие знаменитые группы, как Rammstein, Metallica, ZZ Top’ Scorpions и другие.

В 2022 году основные концерты проходят на четырёх сценах (все они под открытым небом):

Сцена Bell, расположенная в парке Долины Авраама (почти центр города, это поле, на котором произошла решающая битва за Канаду между французскими и британскими войсками в 1959 году).

Сцена Loto-Québec, в парке Francophonie – площадь George-V (двойная сцена).

Сцена SiriusXM, в парке Francophonie (двойная сцена).

Cцена Hydro-Québec, на площади перед Национальной Ассамблеей (вход для публики бесплатен).

Игры и спектакли в рамках фестиваля проходят у бассейна Louise и в парке Esplande, в Старом Квебеке.

Устроители грандиозного фестиваля ждут гостей, в ближайшую субботу и воскресенье народу будет много и будет весело!

Ознакомиться с программой Летнего Фестиваля Квебека и с расписанием концертов можно на официальном сайте Фестиваля, по адресу: