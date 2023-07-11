GE Hitachi построит на канадской АЭС «Дарлингтон» четыре малых модульных реактора BWRX-300

Правительство канадской провинции Онтарио объявило планах работ с генерирующей компанией Ontario Power Generation (OPG) по планированию и лицензированию строительства дополнительных трёх малых модульных реакторов BWRX-300 разработки GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) на площадке АЭС «Дарлингтон».

Правительство канадской провинции Онтарио объявило планах работ с генерирующей компанией Ontario Power Generation (OPG) по планированию и лицензированию строительства дополнительных трёх малых модульных реакторов BWRX-300 разработки GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) на площадке АЭС «Дарлингтон».

Ранее, в январе 2023 года, сообщалось принятом решении о строительстве на АЭС «Дарлингтон» одного нового блока с реактором BWRX-300. Таким образом, в итоге на этой АЭС появятся четыре новых блока с малыми реакторами.

Строительство первого блока BWRX-300 на АЭС «Дарлингтон» планируется завершить к концу 2028 года, при этом подача электроэнергии в сеть начнется в 2029 году. В случае, если строительство трёх новых блоков будет одобрено правительством Онтарио и Канадской комиссией по ядерной безопасности (CNSC) они могут быть введены в эксплуатацию в 2034-2036 годах.

Правительство Онтарио также отметило, что опыт строительства первого энергоблока BWRX-300 позволит сэкономить время и деньги на строительство трёх последующих энергоблоков. Также строительство нескольких блоков сразу позволит использовать общую инфраструктуру, такую как водозабор охлаждающей воды, передаточные соединения и диспетчерский пункт для всех четырех блоков вместо одного, что еще больше снизит затраты.

После ввода в эксплуатацию эти четыре энергоблока будут производить в общей сложности 1200 мегаватт электроэнергии, что соответствует одному крупному энергоблоку и позволит обеспечить энергоснабжение 1,2 миллиона домохозяйств.

Издание World Nuclear News напоминает, что BWRX-300 – малый модульный реактор с теплоносителем в виде кипящей воды с естественной циркуляцией и с электрической мощностью 300 МВт, оснащённый пассивными системами безопасности. Этот реактор представляет собой «уменьшенную» версию лицензированного кипящего водяного реактора ESBWR разработки той же GEH. В настоящее время BWRX-300 является первым малым модульным реактором, прошедшим предлицензионную проверку в Канаде.

В настоящее время на АЭС «Дарлингтон» эксплуатируются 4 энергоблока с тяжеловодными реакторами типа CANDU-850, введённые в эксплуатацию в период 1990-1993 годов

Нынешнее объявление о строительстве новых блоков BWRX-300 было сделано через несколько дней после того, как правительство Онтарио объявило о начале подготовки к строительству до 4800 МВт новых атомных генерирующих мощностей на АЭС «Брюс», что станет первым крупномасштабным строительством АЭС в Канаде за более чем 30 лет.