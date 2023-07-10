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Молодые канадцы более серьезно относятся к рискам изменения климата при покупке жилья

Виктория Христова Июл 10, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Молодые канадцы более серьезно относятся к рискам изменения климата при покупке жилья отключены 14 Просмотров

Молодые канадцы принимают во внимание изменение климата при покупке дома.

Молодые канадцы принимают во внимание изменение климата при покупке дома. Новый опрос, составленный Леже для RATESDOTCA и BNN Bloomberg, показал, что 60 процентов молодых домовладельцев (18-34 года) рассматривали потенциальные последствия изменения климата в том месте, где они покупали свой дом. Это сопоставимо с 31 процентом лиц в возрасте от 35 до 54 лет и всего лишь 27 процентами лиц старше 55 лет.

Крупнейшие страховые компании по всему миру уже много лет бьют тревогу по поводу растущих затрат на страхование домов в районах, которые в большей степени подвержены риску экстремальных явлений, вызванных изменением климата, включая наводнения и лесные пожары.

В США Флорида и Калифорния были двумя рынками, где многие домовладельцы были шокированы, обнаружив, что ни одна страховая компания не застрахует их, а те, которые страхуют, устанавливают цены, которые среднестатистическому домовладельцу не по карману. В мае State Farm объявила, что прекратит выдачу новых страховых полисов в Калифорнии — не только в районах, подверженных риску лесных пожаров, но и по всему штату.

Страховые компании покрывают расходы по выплате страховых возмещений за счет премий, которые они взимают с клиентов. Если требования превышают страховые взносы, то страховая компания не является жизнеспособным бизнесом. К сожалению, экстремальные погодные явления, ускоренные антропогенным изменением климата, привели к быстрому росту требований к страховым компаниям.

Одним из наиболее ценных видов страхового покрытия для домовладельцев является восстановительная стоимость вашего дома. Это означает, что если ваш дом сгорит дотла, страховая компания оплатит строительство аналогичного сооружения. К сожалению, стоимость строительства возросла из-за инфляции, и число таких исков растет из-за изменения климата. Это растущая проблема для отрасли, которая приведет к росту издержек для клиентов.

К сожалению, даже при всех рисках относительно немногие канадцы оформляют дополнительные страховые полисы, чтобы покрыть их в случае экстремальных погодных явлений, которые в настоящее время усугубляются изменением климата.

Только 12% опрошенных заявили, что они получили дополнительную поддержку, такую как защита от наводнений на суше, которая может защитить вас в случае, если близлежащая река или водоем выйдет из берегов и затопит ваш дом. Еще шесть процентов заявили, что оформили два или более дополнительных полиса.

И снова молодые домовладельцы с большей вероятностью оформляли такие полисы. Двадцать шесть процентов людей в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что оформили один или несколько полисов, в то время как только 15 процентов из тех, кому от 34 до 54 лет, оформили их. Еще 17 процентов лиц в возрасте 55 лет и старше оформили такие полисы.

Каждый третий домовладелец, купивший жилье за последние два года, получил дополнительную поддержку, по сравнению всего с 16 процентами тех, кто купил свой дом более двух лет назад.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

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