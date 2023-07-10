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Новости Акции Mosaic и Nutrien поднялись в цене
Фото: seekingalpha.com

Акции Mosaic и Nutrien поднялись в цене

Виктория Христова Июл 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Акции Mosaic и Nutrien поднялись в цене отключены 15 Просмотров

На фоне забастовки в порту Ванкувера, угрожающей нарушить динамику цепочки поставок различных товаров, включая калийные удобрения, акции Mosaic (NYSE: MOS) отметились третьим по величине приростом S&P 500 в пятницу, увеличившись на 5,3%.

На фоне забастовки в порту Ванкувера, угрожающей нарушить динамику цепочки поставок различных товаров, включая калийные удобрения, акции Mosaic (NYSE: MOS) отметились третьим по величине приростом S&P 500 в пятницу, увеличившись на 5,3%.

Nutrien (NYSE: NTR), крупнейший в мире производитель калия, закрылся на +3,3%, CF Industries (CF) завершил день с ростом +3,8%, а Intrepid Potash (IPI) закрылся на +9,1%.

Канада является крупнейшим в мире производителем и экспортером калийных удобрений, за ней следуют Россия и Беларусь, а альтернативных источников важнейшего питательного вещества для сельскохозяйственных культур немного.

По данным торговой группы Fertilizer Canada, которая призывает федеральное правительство принять меры, чтобы положить конец остановке работ, Канада экспортирует 95% всего производимого калия, причем большая его часть проходит через порт Ванкувера.

Напомним, что более 7 тысяч портовых рабочих Британской Колумбии, входящих в Международный союз портовых и складских служб, начали забастовку 1 июля.

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