В Канаде разрешена эвтаназия для несовершеннолетних

Примечательная особенность этого закона заключается в том, что подросткам не требуется разрешение родителей на эту процедуру. Кроме того, основания на проведение эвтаназии максимально размыты — подойдет почти любая причина.

Примечательная особенность этого закона заключается в том, что подросткам не требуется разрешение родителей на эту процедуру. Кроме того, основания на проведение эвтаназии максимально размыты — подойдет почти любая причина.

Власти Канады официально разрешили проводить эвтаназию для несовершеннолетних, причем для этого не будет требоваться разрешение со стороны родителей.

Уважительными причинами для процедуры эвтаназии будут являться не только тяжелое заболевание, но и низкий уровень жизни. Это обстоятельство вызвало удивление у многих комментаторов — довольно большое количество подростков не зарабатывают на жизнь самостоятельно, и именно среди не занятых трудом подростков весьма велико количество тех, кто совершает попытки самоубийства. По сути, этот закон разрешает совершить суицид любому подростку (и мнение родителей здесь не будет иметь никакого веса вообще).

Ранее в Канаде уже был принят закон, который позволяет обратиться за эвтаназией практически любому человеку: если ранее эвтаназия в Канаде проводилась тяжело больным, то теперь пройти эту процедуру может любой, пожаловавшийся на тяжелые условия жизни.

Впервые эвтаназия была одобрена в Канаде в 2016 году, и на тот момент имела ряд ограничений: пациент должен был страдать от «тяжелого и неизлечимого заболевания», причиняющего «невыносимые страдания», а срок естественной смерти должен был быть предсказуем. Отдельно оговаривалось, что никто не может быть принужден к эвтаназии. На таких условиях ее поддерживало большинство: в 2014 году 88% было за.

Новая услуга MAiD пользовалась все большим успехом: если в 2016 году ею воспользовались 1 018 человек, то в 2020 году – 7 603, а в 2021 году, когда на нее приходилось уже 3,3% смертей, – 10 064. Числа могут быть сильно занижены: некоторые регуляторы, например, в Квебеке, официально рекомендовали врачам указывать в качестве причины смерти не эвтаназию, а исходное заболевание.

Идея эвтаназии для людей с несмертельными и поддающимися лечению психическими заболеваниями фактически перевернула для канадских психиатров представления о цели их работы: если до этого они старались любой ценой предотвратить суицид пациента, то теперь получили возможность его прописывать.

Инициатором соответствующих поправок в 2021 году стал сенатор Стэн Кутчер, психиатр по профессии, заявивший, что исключение пациентов с ментальными расстройствами из перечня тех, кому показана эвтаназия, была бы дискриминацией. Эти соображения были быстро поддержаны в Сенате, а затем и в Палате общин.