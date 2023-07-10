Зависимость молодых людей от смартфонов и Интернета у подростков: ключевая роль родителей

В журнале Frontiers of Psychology недавно было опубликовано любопытное исследование на тему зависимости (по-научному “аддикции”) от смартфонов у подростков.

Оказывается, если родители игнорируют тот факт, что их дети проводят много времени “общаясь” со своими смартфонами или вообще сидят безвылазно в Интернет, то в результате у подростков наступает сильная зависимости от этих устройств, а физическое общение в реальном мире ребёнку (и молодому человеку), во-первых, нужно всё меньше, а, во-вторых, жертве смартфона всё труднее это общение устанавливать и развивать. Реальная жизнь отходит на второй план, а главным становится общение в Интернете (и далеко не только игры).

Исследование – не новинка и никакого открытия нет, но впервые доказано, что речь о фобии – о болезни. Разумеется, идея о том, что любая зависимость, это болезнь, тоже не нова, но важно то, что названа причина болезни (по меньшей мере, одна из причин), – развитие болезни обуславливается снисходительнам отношением родителей к “милому увлечению” ребёнка.

Чем меньше родители настаивают на ограничениях в общении с телефоном своих отпрысков, тем запущенней становится болезнь. А затем приходит этап полного отказа от всех остальных развлечений и от любого дружеского общения со сверстниками. Тут родители спохватываются, отнимают телефоны у ребёнка, сажают того на “голодную диету”, но уже поздно – такие меры могут привести к истерикам, скандалам, бегству из дома, а то и резко-агрессивной реакции подростка, включая хватание кухонных ножей и нападения на родителей или же, наоборот, причинение вреда подростком самому себе.

Проще говоря, подросток нашёл в смартфоне своеобразное убежище, позволяющее ему укрыться от давления общества. И тут из этого убежища молодого человека выгоняют. Кто виноват? Разумеется, те, кто ближе всего к подростку и кто отнял у того инстумент, позволяющий скрыться от всех бед.

В ходе исследований ученые изучили ответы 1200 подростков, учеников средних школ. Результаты сомнений не оставляют чем выше попустительское отношение родителей на начальном этапе увлечения ребёнка смартфоном, тем выше уровень зависимости от смартфонов у их детей.

Следует отметить, что исследование, опубликованное в “Frontiers in Psychology”, дополняет исследование, проведённое Райаном Али, профессором британского Борнмутского университета (Bournemouth University). Профессор Али доказал, что чем больше родители зависят от своих смартфонов, чем больше родители проводят время у телефона, отправляя текстовые сообщения, публикуя комментарии на послания, смотря видеоролики, тем сильнее развивается зависимость от смартфонов у их детей. Так что пример родителей и здесь очень важен: родительское воспитание – основа подготовки подростка к жизни.

И здесь возникает заколдованный круг – чем больше зависимость от Интернета, тем холоднее отношения детей и родителей. А чем прохладнее эти отношения, тем больше зависимость от виртуального общения, тем больше конфликтов, тем ниже показатели в учёбе и, в дальнейшем, тем сложнее молодому человеку найти хорошую работу

Не впадая в нравоучительный тон, мы можем посоветовать родителям ограничить, в первую очередь, использование смартфонов ими самими, если привязанность к аппарату становится чрезмерной. Это может стать примером для подростка и побудить его изменить свое поведение. Сложность в том, что мало кому удаётся признать наличие зависимости (“я всегда могу бросить, я не болен” – типичное мнение человека, попавшего в такую зависимость.