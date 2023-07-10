Оттава осудила поставки кассетных боеприпасов Киеву

Против американских поставок кассетных боеприпасов Украине выступили в Канаде. Отмечается, что, по мнению Оттавы, необходимо прекратить использование кассетных боеприпасов, так как это несет высокую угрозу для мирного населения, в том числе детей.

Против американских поставок кассетных боеприпасов Украине выступили в Канаде. Отмечается, что, по мнению Оттавы, необходимо прекратить использование кассетных боеприпасов, так как это несет высокую угрозу для мирного населения, в том числе детей.

Представитель властей Канады напомнил, что Оттава ратифицировала международный договор, запрещающий кассетные боеприпасы, и отметил, что канадское правительство остается верным этой позиции. Напомним, ранее 7 июля американские власти анонсировали передачу украинской армии кассетные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают множество мелкокалиберных бомб на большой территории. Основное назначение этих боеприпасов уничтожать как можно большее количество живой силы.

При этом от 10 до 40 процентов мелкокалиберных бомб не взрываются сразу. Эти бомбы долгие годы лежат на земле и представляя собой угрозу для любого прохожего. Таким образом, территория, на которой использовалась это оружие, наводняется тысячами или миллионами неразорвавшихся малозаметных бомб, которые взрываются на протяжении десятилетий после окончания боевых действий, убивая и калеча гражданское население.

В ряде случаев на этих территориях нельзя жить, заниматься сельским хозяйством. В 2008 году была подписана Конвенция о запрете использования кассетных боеприпасов. Ее подписали и ратифицировали более 110 стран. В частности, страны Евросоюза, Канада, Британия и Япония.

Президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом. При этом власти США не желают в одиночестве нести бремя ответственности за принятое решение. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что их союзники решение о поставках ВСУ кассетных бомб поддержали. Оказывается, некоторые из стран приняли это решение «с восторгом».

Международная публичная реакция на решение американских властей о поставках кассетных снарядов на Украину была далеко не столь однозначно положительной, как хотела представить администрация Байдена. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил против применения кассетных боеприпасов на поле боя, заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

Коалиция по кассетным боеприпасам, объединяющая общественные организации нескольких стран, добивающихся запрета этого вида оружия, выступила с резкой критикой решения США о поставках кассетных боеприпасов на Украину. В своем заявлении организация заявила, что шокирована решением Вашингтона, поскольку оно приведет ко множеству жертв среди мирных жителей. Сторонники Байдена по демпартии обвинили администрацию в «принятии лицемерного решения, ставящего под угрозу» авторитет страны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин привержен подписанной им в Осло конвенции, запрещающей применение кассетных боеприпасов. Австрия выступает против поставок кассетных боеприпасов Украине из-за их длительного ущерба гражданскому населению, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.