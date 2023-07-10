Более 700 очагов лесных пожаров выявили в Канаде, 8 июля сообщает межведомственный центр лесных пожаров Канады.

Более 700 очагов лесных пожаров выявили в Канаде, 8 июля сообщает межведомственный центр лесных пожаров Канады.

Сообщается, что площадь непотушенных лесных пожаров составляет около 9 млн га. Наибольшее число очагов выявлено в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио. Около 400 пожаров спасатели еще не взяли под контроль.

Отмечается, что в стране стоит жаркая и сухая погода, способствующая распространению огня. К участию в тушении возгорания привлечены около 2 тыс. спасателей из 10 государств, а также вооруженные силы Канады.

Ранее министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр сообщил, что текущий сезон пожаров в лесах является «худшим в истории Канады».

На сегодняшний день из 590 пожаров 289 находятся без контроля спасателей. В конце июня ведомство сообщало, что в стране 420 активных очагах возгорания. Наибольшее количество пожаров в провинциях Британская Колумбия, Онтарио, Альберта, Квебек.

Ранее поступала информация, что в ликвидации пожаров в Канаде задействовано 1,8 тысячи иностранных пожарных, в том числе из Чили, Испании, Новой Зеландии, Австралии, США, ЮАР, Португалии, Франции, Коста-Рики, Мексики.