Храм Всемирного наследия ЮНЕСКО в Наре подвергся вандализму со стороны канадца

Здание японского храма Тосодайдзи, построенного в восьмом веке и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (префектура Нара), подверглось вандализму со стороны канадского подростка, который вырезал буквы на деревянном столбе, сообщается с ссылкой на местную полицию.

Здание японского храма Тосодайдзи, построенного в восьмом веке и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (префектура Нара), подверглось вандализму со стороны канадского подростка, который вырезал буквы на деревянном столбе, сообщается с ссылкой на местную полицию.

17-летний юноша был допрошен по подозрению в нарушении закона о защите культурных ценностей. По их словам, он подозревается в том, что вырезал ногтем буквы на колонне Золотого зала храма, которая также является национальным достоянием.

На колонне на высоте около 170 см были начертаны буква «J» длиной 4 сантиметра и шириной 5 см и «Julian» длиной 2,5 см и шириной 10 см.

Японский турист увидел, как тот занимается вандализмом, и предупредил персонал храма.

«Мы обеспокоены тем, что то же самое может повториться снова. Даже при том, что это, возможно, было сделано без злого умысла, это все равно достойно сожаления», — сказал монах в храме.

Несколько зданий храма в Наре, который является популярным туристическим направлением, подверглись вандализму в 2015 году.