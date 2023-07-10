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Новости Канада пообещала выделить $100 млн на помощь полиции Гаити
Фото: https://riafan.ru/

Канада пообещала выделить $100 млн на помощь полиции Гаити

Виктория Христова Июл 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада пообещала выделить $100 млн на помощь полиции Гаити отключены 25 Просмотров

Помощь в размере $100 млн для поддержки полиции Гаити и преодоления кризиса безопасности, в котором находится страна, пообещало выделить правительство Канады.

Помощь в размере $100 млн для поддержки полиции Гаити и преодоления кризиса безопасности, в котором находится страна, пообещало выделить правительство Канады,  сообщает Europa Press.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли объявила о пакете помощи, утверждая, что Канада всегда будет на стороне народа Гаити.

Несколькими часами ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал международные силы помочь в борьбе с вооруженными бандами Гаити и восстановлении безопасности в стране, сетуя на то, что граждане карибской нации находятся в тяжелейшей ситуации.

Напомним, вооруженные банды являются тяжелейшей проблемой для Гаити. Преступники грабят и убивают людей, похищают их ради получения выкупа.

Вот свежий пример. Группа вооруженных людей ворвалась в госпиталь неправительственной организации «Врачи без границ» в столице Гаити Порт-о-Пренсе, чтобы забрать пациента с огнестрельными ранениями прямо из операционной, заявили представители врачебной организации.

Нападение произошло в больнице, расположенной в районе Табарре. Первоначально двое мужчин прибыли в лечебное учреждение, симулируя чрезвычайную ситуацию, и, как только двери открылись, вошли около двадцати человек с закрытыми лицами. Они прошли в операционную и забрали с собой пациента, который ранее прибыл с серьезными травмами.

«Как мы можем продолжать оказывать помощь в этих условиях?» — спросил директор программ организации «Врачи без границ» на Гаити Махамад Бачард Иро. Он осудил вопиющее неуважение к человеческой жизни и подтвердил приостановку деятельности лечебного заведения на некоторое время до оценки условий возможного возобновления работы.

 

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