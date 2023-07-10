Протесты родственников лиц, похороненных на кладбище Notre-Dame-des-Neiges

Сто работников кладбища Notre-Dame-des-Neiges бастуют вот уже полгода. Родственники усопших не могут навещать близких. Невозможно даже похоронить тела.

В воскресенье, 9 июля, родственники многочисленных скончавшихся лиц, захороненных на самом большом кладбище в Канаде – на кладбище Notre-Dame-des-Neiges, провели демонстрацию протеста у главных ворот кладбища, выходящих на Chemin Côte-des-Neiges. Дело в том, что уже с января этого года кладбище закрыто для похорон и даже посетить могилы своих близких люди могут в очень ограниченное время, тогда как, правило, входы на кладбище закрываются (один вход открыт постоянно – тот, что соединяет Notre-Dame-des-Neiges с кладбищем Моntroyal, но добираться до этого самого далёко входа весьма непросто, особенно для пожилых людей, тем более, что от того входа путь к основным захоронениям неудобен и долог.

Так как никто ограду не охраняет, на самом деле проникнуть на территорию кладбища можно – для этого достаточно протиснуться в неплотно запертые створки ворот в паре входов. Одна женщина – участница демонстрации протеста – признала, что она приходит на могилку своей дочки – девочки, скончавшейся в возрасте 12 лет, каждые выходные, пока никто её не выгонял, но ведь это неправильно, это не по-человечески – заставлять родственников прибегать к уловкам, чтобы навестить могилы.

С января в кладбищенском морге (морозильник) хранятся тела покойников – лиц, которые скончались за эти месяцы, а на начало июля ждут возможности быть преданными земле уже триста тел! У всех этих людей куплены участки на кладбище, многие завещали похоронить себя около умерших родителей, жён, мужей, детей… Но приходится ждать, пока рабочие и администрация договорятся между собой.

Родственники усопших вышли на демонстрацию с простыми требованиями – конфликт между работодателем и работниками – дело, к сожалению, обычное. И забастовка – святое право почти у всех работников, но ведь речь о предании земле останков тех, кто этот мир покинул, надо ведь проявить сострадание и уважение – так говорят те, кто пострадал от забастовки. В июне обе стороны участников конфликта – администрация и кладбищенские работники – пришли к соглашению о передаче дела на рассмотрение Министерства Труда Квебека, но пока никаких изменений нет – работники бастуют, трава по всей территории вымахала чуть ли не на метр высоты, люди не могут возложить цветы на могилы, не могут похоронить умерших. И только местная живность – белки, скунсы, сурки и прочие животные, довольны тем, что их никто не беспокоит.