В монреальском аэропорту Дорваль (аэропорт имени Пьера-Элиотта Трюдо) погиб работник

Трагедия в аэропорту – гибель работника багажного отделения во время обычных операций по погрузке-разгрузке багажа.

В субботу, 8 июля, в монреальском аэропорту Pierre-Eliott-Trudeau (Dorval) в результате несчастного случая погиб рабочий багажного отделения. Погибшему было примерно пятьдесят лет и он работал в компании Equans Services, которая выполняет соответствующие работы в аэропорту, не первый год. Не уточняются обстоятельства гибели работника, но Комиссия по соблюдению трудовых норм Министерства Труда Квебека отдала распоряжение о приостановке всех работ, связанных с автоматической разгрузкой прибывающего багажа и погрузкой его (но багаж грузится и разгружается вручную, поэтому на выполнение расписания и на обслуживании пассажиров ситуация не сказывается, хотя к работам, конечно, привлечено гораздо больше работников, чем обычно).

По некоторым сообшениям, рабочий погиб, когда пытался высвободить застрявший чемодан, но что именно произошло, сказать сложно, известно лишь, что место гибели огорожено, и несколько чемоданов находятся в огороженной зоне на время расследования.

К сожалению, монреальский аэропорт в последнее время преследуют неприятности – только на прошедшей неделе сотни рейсов были отменены из-за гроз в США, в пятницу не менее двадцати рейсов были отменены из-за аварии в Гидро-Квебеке, и вот ужасная трагедия.

Но на этом череда проблем не завершается – в воскресенье, 9 июля, стало известно о пожаре – загорелся самолёт, находившийся на стоянке. Людей в нём не было, так что обошлось без жертв. По неподтверждённым пока сообщениям, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в проводке автомобиля, который был подключён к самолёту для производства каких-то работ. Но, конечно, гибель человека – самое серьёзное и печальное событие.