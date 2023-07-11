Игроки сборной США и Канады устроили драку после матча Золотого кубка КОНКАКАФ

Футболисты сборной США подрались с игроками национальной команды Канады (3:2) после четвертьфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ.

Футболисты сборной США подрались с игроками национальной команды Канады (3:2) после четвертьфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ.

По данным источника, после матча футболисты сборной США насмехались над своими соперниками, что привело к массовой драке в подтрибунном помещении. Разнимать потасовку пришлось охранником и тренерскому штабу сборных.

На данный момент неизвестно, планирует ли КОНКАКАФ наказывать футболистов за данный инцидент. В полуфинале турнира сборная США сыграет с Панамой.

Золотой кубок является главным турниром федерации КОНКАКАФ, проходящим каждые два года. После 1989 года, когда победителем стала Коста-Рика, никто не выигрывал данное соревнование, кроме США и Мексики.

Счёт во встрече был открыт на 88-й минуте матча. В составе хозяев отличился Брэндон Васкес. Он забил с передачи Дехуана Джонса. На 90+3-й минуте Стивен Витория сравнял счёт, переведя игру в дополнительное время. Гол был забит с пенальти.

На 109-й минуте Джейкоб Шаффельбург вывел вперёд уже сборную Канады, однако спустя шесть минут Скотт Кеннеди забил мяч в свои ворота и счёт снова стал равным. Игра перешла в серию послематчевых пенальти, которая завершилась со счётом 3:2 в пользу американцев. Решающий удар на счету Хесуса Феррейры.