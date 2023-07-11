Продолжаем рассказывать об исторических личностях, чьими именами названы улицы, парки, театры…

Их именами названы города, станции метро, улицы, шоссе, площади, театры, даже банки. Кем были все эти люди?

Джеймс Кокрейн (James Cochrane) 1852-1905 Шотландец по происхождению. Политический деятель. Иммигрировал в Канаду в юности. Работал телеграфистом, основал ряд компаний. Избран мэром Монреаля, сыграл большую роль в развитии жилищного фонда города, в создании системы здравоохранения и создании биржи труда.

Анри Жульен (Henri Julien) 1852-1908 Самый известный художник-иллюстратор и карикатурист Квебека. Иллюстрировал десятки книг и создал тысячи карикатур на разные темы. Самый известный его рисунок, воспроизводимый всюду – «Старик-патриот», изображающий повстанца 1837 года. Именем Анри Жульена названы улицы ряда городов.

Альфонс Дежардан (Alphonse Desjardins) 1854-1920 Журналист, политический деятель. Создал первую в Канаде систему сберегательных касс, призванную избавить простых жителей страны от кабалы частных банков. Его сеть сберкасс выросла в крупнейшую финансовую империю, построенную на принципах взаимопомощи участников кассы.

Монсеньёр Аделяр Ланжевен (Mgr Adélard Langevin) 1855-1915 Архиепископ западных земель Канады. Создал франкоязычные школы, католические приходы и боролся за равенство франкоязычных канадцев с местным англоязычным населением. Скончался в Монреале во время командировки.

Луи Сир (Louis Cyr) 1863-1912 Сильнейший в своё время человек планеты. Установил ряд рекордов по поднятию тяжести. В 1895 году поднял на плечах платформу с 18 пассажирами. Работал полицейским квартала Ст.Анри, где ему установлен памятник на пересечении улиц Сен-Жак и Сен-Антуан. Музей Сира находится в Сен-Жан-Мата.

Анри Бураса (Henri Bourassa) 1868-1952 Выдающийся политический деятель, депутат, основатель газеты «Le Devoir». Выступал в защиту прав канадских франкофонов. Во время первой мировой войны занимал антивоенные позиции. Его именем названа станция метро Монреаля (конечная станция города Монреаль, а затем уже три станции в Лавале).

Шарль Дюкет (Charles Duquette) 1869-1937 Торговец и политик. Президент Торговой палаты Монреаля. В двадцатых годах XXого века, один из самых популярных политических деятелей, благодаря своей благотворительной деятельности. Мэр Монреаля в 1924-1926 годах. Проспект Duquette в районе Notre-Dame-de-Grâce назван в его честь.

Этьен Демарто (Étienne Desmarteaux) 1873-1905 Первый канадский спортсмен, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх. Победил в бросании молота на играх в Сен-Луисе 1ого сентября 1904 года. Установил ряд мировых рекордов.

Оливар Асселен (Olivar Asselin) 1874-1937 Самый известный канадский журналист двадцатого века. Его влияние на умы молодёжи было большим, чем влияние самых важных политиков. Во время первой мировой войны на фронте.

Жан-Баптист-Артур Ангриньон (Jean-Baptiste Arthur Angrignon) 1875-1948 Коммерсант, городской советник Монреаля. Способствовал развитию западных районов города, на собственные средства озеленял целые районы. Его именем назван парк Ангриньон, торговый центр, монреальский бульвар.