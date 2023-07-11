Продолжаем рассказывать об исторических личностях, чьими именами названы улицы, парки, театры…
Джеймс Кокрейн (James Cochrane) 1852-1905 Шотландец по происхождению. Политический деятель. Иммигрировал в Канаду в юности. Работал телеграфистом, основал ряд компаний. Избран мэром Монреаля, сыграл большую роль в развитии жилищного фонда города, в создании системы здравоохранения и создании биржи труда.
Анри Жульен (Henri Julien) 1852-1908 Самый известный художник-иллюстратор и карикатурист Квебека. Иллюстрировал десятки книг и создал тысячи карикатур на разные темы. Самый известный его рисунок, воспроизводимый всюду – «Старик-патриот», изображающий повстанца 1837 года. Именем Анри Жульена названы улицы ряда городов.
Альфонс Дежардан (Alphonse Desjardins) 1854-1920 Журналист, политический деятель. Создал первую в Канаде систему сберегательных касс, призванную избавить простых жителей страны от кабалы частных банков. Его сеть сберкасс выросла в крупнейшую финансовую империю, построенную на принципах взаимопомощи участников кассы.
Монсеньёр Аделяр Ланжевен (Mgr Adélard Langevin) 1855-1915 Архиепископ западных земель Канады. Создал франкоязычные школы, католические приходы и боролся за равенство франкоязычных канадцев с местным англоязычным населением. Скончался в Монреале во время командировки.
Луи Сир (Louis Cyr) 1863-1912 Сильнейший в своё время человек планеты. Установил ряд рекордов по поднятию тяжести. В 1895 году поднял на плечах платформу с 18 пассажирами. Работал полицейским квартала Ст.Анри, где ему установлен памятник на пересечении улиц Сен-Жак и Сен-Антуан. Музей Сира находится в Сен-Жан-Мата.
Анри Бураса (Henri Bourassa) 1868-1952 Выдающийся политический деятель, депутат, основатель газеты «Le Devoir». Выступал в защиту прав канадских франкофонов. Во время первой мировой войны занимал антивоенные позиции. Его именем названа станция метро Монреаля (конечная станция города Монреаль, а затем уже три станции в Лавале).
Шарль Дюкет (Charles Duquette) 1869-1937 Торговец и политик. Президент Торговой палаты Монреаля. В двадцатых годах XXого века, один из самых популярных политических деятелей, благодаря своей благотворительной деятельности. Мэр Монреаля в 1924-1926 годах. Проспект Duquette в районе Notre-Dame-de-Grâce назван в его честь.
Этьен Демарто (Étienne Desmarteaux) 1873-1905 Первый канадский спортсмен, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх. Победил в бросании молота на играх в Сен-Луисе 1ого сентября 1904 года. Установил ряд мировых рекордов.
Оливар Асселен (Olivar Asselin) 1874-1937 Самый известный канадский журналист двадцатого века. Его влияние на умы молодёжи было большим, чем влияние самых важных политиков. Во время первой мировой войны на фронте.
Жан-Баптист-Артур Ангриньон (Jean-Baptiste Arthur Angrignon) 1875-1948 Коммерсант, городской советник Монреаля. Способствовал развитию западных районов города, на собственные средства озеленял целые районы. Его именем назван парк Ангриньон, торговый центр, монреальский бульвар.