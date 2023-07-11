В США найден клад золотых монет стоимостью в десятки миллионов) долларов

Оказывается, клады, в которых были упрятаны золотые монеты, находят до сих пор! Бросаем все дела и начинаем раскопки в поисках сокровищ! Нас ждут потаённые клады!

На днях, некий фермер из штата Кентукки (имя его и точное местоположение не называются по понятным причинам), решил выкопать новый погреб во дворе своего дом ика. Каково же был удивление фермера, когда лопата звякнула, задев металл. Мужчина продолжил работу и раскопал клад, состоящий из более семиста золотых монет.

Судя по датировке, монеты были закопаны во время гражданской войны – самые “новые” датируются 1863 годом, они была выпущены монетным дворов Филадельфии, то есть северянами. Остальные монеты были выпущены в разные годы до начала войны, с 1854 по 1862 год.

Судя по всему, хозяин (или хозяйка) клада, закопал деньги с целью спасти сбережения от превратностей войны. Штат Кентукки заявил о своём нейтралитете в начале военных действий, но обе противоборствующие стороны вели активные действия на его территории, и отдельные территории штата переходили из рук в руки неоднократно. К тому же, как обычно и бывает, за войсками шли мародёры, которые прихватывали всё, что плохо лежит, так что желание укрыть монеты понятно. Судя по монетам, выпущенным в ходе войны, хозяева тогдашнего поместья жили на территории под властью северян (но это, конечно, не точно). А вот что с ними случилось, почему никто не вернулся за спрятанными сокровищами, вряд ли станет когда-то известно. Видимо, хозяин сокровища стал одной из жертв войны, иначе не понять, почему он не вернулся за кладом.

Какова стоимость клада? Пока этого никто не знает. Человек, обнаруживший монеты, передал их под управление местного Нумизматического общества, у которого большой опыт работы с древними монетами и хорошие связи в этой области. Правильное решение, конечно, так как профессионалы сумеют распорядиться находкой лучше, чем фермер, который мало знаком с особенностями рынка.

Но какие-то прикидки сделать уже можно. Нумизматическое общество уже пояснило, что монета номинальной стоимостью в 20 долларов, выпущенная в 1863 году и известная в среде нумизматов, как Золотая монета Двойных Орлов (Gold Coin Double Eagles) точно такая же, как найденная только что в Кентукки) была продана несколько лет назад за сто тысяч долларов США. В найденном кладе 18 таких монет. То есть, только они могут стоить миллион восемьсот тысяч долларов США (сложно сказать, сколько всего таких монет известно и находится в коллекциях – если 18 штук слишком много, то цена может упасть в два раза, тогда стоимость их “всего-то” под миллион). Но ведь всего в кладе более семиста монет! И некоторые из них, особенно выпуска 1854 года вообще невозможно оценить без выставления на аукцион, потому что в последний раз их продавали десятки лет назад, а с тех пор на рынке они не появлялись.

Таким образом, семьсот монет, стоимость каждой из которых можно оценить, по самым скромным прикидкам, в полсотни тысяч долларов, могут стоить в общей сложности миллионов тридцать-пятьдесят, а то и гораздо больше.

Упомянем и похвальный жест фермера и Нумизматического общества – несколько монет разных лет выпуска будут переданы музеям Кентукки и местному городскому музею, ради сохранения памяти ушедших времён. Но владелец клада и управляющая компания могут позволить себе подарить миллион-другой долларов культурным учреждениям.