Университет Монреаля: Бухгалтеры и парикмахеры чаще других страдают от рака яичников

Ученые из Канадского университета в Монреале назвали профессии женщин, связанные с повышенным риском развития рака яичников. В исследовании ученые отмечают, что это касается только длительного периода работы.

Ученые из Канадского университета в Монреале назвали профессии женщин, связанные с повышенным риском развития рака яичников. В исследовании ученые отмечают, что это касается только длительного периода работы.

Таким образом, риск развития рака яичников увеличивается у бухгалтеров, косметологов, парикмахеров, офтальмологов, а также у работников в сфере продаж, производства одежды, розничной торговли и строительной отрасли, которые работают десять лет и более.

Строители и бухгалтеры оказались наиболее подверженными раковым заболеваниям, связанным с их деятельностью. Риск у строителей утроился, а у бухгалтеров удвоился. Швеям угроза рака увеличивается на 85%, а у торговцев на 59%.

Парикмахеры и косметологи работают с различными химическими веществами, такими как красители для волос, лаки для ногтей и другие косметические продукты. Исследования показывают, что длительное воздействие этих химических веществ на организм может увеличить риск развития рака яичников у женщин.

Бухгалтеры, в свою очередь, могут подвергаться повышенному риску из-за длительной экспозиции канцерогенным веществам, таким как асбест и ртуть, которые могут присутствовать в офисных зданиях.

Хотя исследования показывают связь между этими профессиями и повышенным риском развития рака яичников, важно отметить, что это не означает, что каждый человек, работающий в этих отраслях, обязательно заболеет раком яичников. Риск зависит от множества факторов, включая генетическую предрасположенность и образ жизни.