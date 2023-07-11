Рынок недвижимости остывает в Монреале, но нагревается в Квебеке

Рынок недвижимости мегаполиса резко остыл в июне, в то время как рынок столицы « начинает лето энергично», согласно статистическому сборнику профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Рынок недвижимости мегаполиса резко остыл в июне, в то время как рынок столицы « начинает лето энергично», согласно статистическому сборнику профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Во-первых, в большом Монреале продажи жилья в июне снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Необходимо вернуться в 2015 год, чтобы увидеть аналогичный уровень продаж за июнь.

Это снижение продаж особенно заметно на рынке малогабаритной доходной недвижимости, где количество сделок сократилось на 16 %.

Сумма транзакций также снизилась. Средняя цена на plex в июне составила 726 500 долларов, что на 6% меньше. при средней цене в 390 000 долларов стоимость кондоминиумов за этот период снизилась на 5%. Средняя цена домов на одну семью составила 550 000 долларов, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Эти статистические данные основаны на провинциальной базе данных Centris брокеров по недвижимости.

Продолжающийся рост процентных ставок (которые в настоящее время достигают почти 7% по ипотечным кредитам), безусловно, способствует этому охлаждению. « Следовательно, [участники рынка] могут отложить свои планы по покупке или продаже», – говорится в APCIQ.

Тем не менее, количество объектов недвижимости, представленных на рынке, выросло на 32% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, по состоянию на июнь 2023 года в большом Монреале было зарегистрировано 15 806 заявок.

Недвижимость в Монреале по-прежнему остается самой дорогой в Квебеке. Более 50 % объектов недвижимости для одной семьи, выставленных на продажу, продаются там по цене более 700 000 долларов.

В целом « ” цены, как правило, стабилизируются, при этом рыночные условия немного меньше благоприятствуют продавцам», – резюмирует APCIQ.

Сила в Квебеке

Рынок недвижимости в Квебеке немного снизился в прошлом месяце (-2 % от числа завершенных продаж), но, по данным APCIQ, это не отражает « силу » рынка. « Уровень продаж остается значительно выше, чем в среднем за всю историю за июнь»,-утверждается в одном из них.

Цены растут во всех категориях недвижимости. Средняя цена plex по состоянию на июнь 2023 года составила 405000 долларов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Категория кондоминиумов со средней ценой в 245 000 долларов следует за ней с увеличением на 2 %. наконец, средняя цена на односемейные дома остается стабильной на уровне 350 000 долларов с изменением на 1 %.

Количество объектов недвижимости, выставленных на продажу в Квебеке, в прошлом месяце выросло на 19% по сравнению с прошлым годом. Увеличение числа действующих регистраций было более заметным среди семей, состоящих из одной семьи (31 %). Рост запасов наблюдается и в кондоминиумах (9 %). Тем не менее, мы отмечаем снижение числа учащихся на 8% для plex.

Будущие покупатели жилья в Квебеке относительно « нечувствительны » к изменениям процентной ставки, « в отличие от рынков провинции, которые в последние годы были наиболее подвержены высокой инфляции цен на недвижимость », анализирует Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка недвижимости.АПЦИК.

По его словам, рынок недвижимости Квебека по-прежнему остается в выгодном положении для продавцов.

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