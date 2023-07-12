Безобразное поведение гражданина Канады в аэропорту столицы Колумбии попало на видео

Канадский гражданин ни с того ни с сего набросился на полицейского в аэропорту Боготы, столицы Колумбии, и пытался завладеть оружием.

Во вторник, 11 июля, в сети появилось видео, снятое случайным свидетелем безобразного происшествия: неизвестный человек напал на полицейского, совершавшего обычный обход зала в международном аэропорту Дорадо, столицы латиноамериканской страны Колумбии, и попытался выхватить у того из кабуры табельный пистолет. Когда завладеть оружием не удалось, человек стал избивать стража порядка и что-то выкрикивать. Полицейский даже не сопротивлялся, решив, очевидно, что если пристрелит преступника, так потом его же и обвинят в расправе над невинным гражданином (см. дела о “причинении смерти” наркомана Флойда в США или преступника Нахеля во Франции, да и других случаев полно).

На помощь избиваемому полицейскому пришли пассажиры, которые с трудом отбили человека у преступника. Один из случайных свидетелей происшествия снял происходившее на телефон. Нападавший был задержан пассажирами и передан полицейским. Те быстро установили, что злостный хулиган является гражданином Канады. Ему 34 года. Он начал избивать полицейского после того, как тот попросил у пассажира удостоверяющие личность документы. Не самый приятный сюрприз для всех канадцев, приличную репутацию которых портят отдельные личности.

Мотивы действий нарушителя порядка пока не установлены, но, вполне возможно, речь о душевнобольном человеке, на которого подействовал послеполётный или предполётный стресс. Но сидеть человеку придётся в любом случае – или в тюрьме, или в лечебнице.

Видео инцидента: