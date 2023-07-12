Железнодорожное сообщение между Монреалем и Нью-Йорком отменено и возобновится не раньше сентября

Вновь отменён поезд Монреаль-Нью-Йорк, после того, после трёх лет отсутствия железнодорожного сообщения из-за пандемии.

В апреле, менее трёх месяцев назад, «Деловой Монреаль» порадовал читателей сообщением о том, что после печальных пандемийных лет возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Нью-Йорком и Монреалем. На самом деле, этот маршрут всегда был крайне популярен, и временная отмена его в связи с пандемией огорчила многих (хотя с 2020 до 2023 года и ездить было сложно из-за всевозможных ограничений).

Но поезд всегда был самым удобным видом транспорта для поездки жителей Монреаля в Нью-Йорк. Билеты на поезд гораздо дешевле авибилетов, ехать довольно удобно, можно поразмять ноги, прогулявшись по вагонам и посидеть в вагоне-ресторане. Удобнее, чем на автобусе, вне всякого сомнения. И гораздо удобнее, чем добираться до Нью-Йорке на автомашине, если речь от турпоездке — машину в Нью-Йорке поставить просто негде (или же стоянка стоит баснословно дорого для наших кошельков), а добираться от одной достопримечательности до другой гораздо удобнее на метро или даже на пароме (если речь о поездке на Стейтен-Айленд или о посещении статуи Свободы).

Так что мы действительно порадовали читателем известием о том, что поезд «снова в строю»!

Но радость была недолгой. Амтрак, железнодорожная компания, которая обеспечивает железнодорожное сообщение между нашими городами, приняла решение об отмене маршрута. Поезда Монреаль-Нью-Йорк больше не ходят. И не будут ходить до середины сентября, по меньшей мере, а дальше возобновление движения находится под большим вопросом.

Разочарованы тысячи и тысячи монреальцев (и, наверняка, нью-йоркцев тоже — 60 тысяч американцев приезжали ежегодно в Монреаль именно на поезде). Многие требуют немедленного возобновления маршрута, но пока нет никаких признаков того, что Амтрак пойдёт навстречу пассажирам.

В чём дело, почему линия закрыта, почему поезда 68 и 69 линии Адирондак (Adirondack – так официально называется маршрут) отменены? Причина проста — Канадские железные дороги (CN) официально установили ограничения на скорость движения по железной дороге. Причем на участке длиную в шестьдесят километров максимальная скорость установлена в 16 километров в час! Управление железных дорог поясняет, что развивать большую скорость нельзя из-за температуры воздуха и состояния рельсов, которые от жары приходят в негодность по причине многолетнего их использования. А Амтрак не может приноровиться к изменившимся условиям — речь об изменении расписания, что затрагивает интенсивность движения поездов по железной дороге и из других городов. Никто вовремя не подумал о замене рельсов, вот и расплачиваемся.

Будет ли возобновлено движение в середине сентября, пока никто не знает, потому что решающей станет проверка состояния рельсов после летней жары.

Но пока желающие посетить Нью-Йорк должны будут садиться на автобус, что гораздо менее удобно (на некоторых участках шоссе нет интернета, на границе приходится выходить для прохождения таможни, размять ноги во время долгой поездки не получится, регулярно пассажирам приходится пересаживаться с одного автобуса на другой в Олбани и т. д. и т. п.). Или же лететь на самолёте, что и дорого, и чревато отменами и переносами рейсов, что сегодня происходит очень часто.