Финансовое учреждение Desjardins приступило к выплате присуждённой клиентам компенсации

Desjardins начал выплату компенсаций своим клиентам. Общая сумма 200 миллионов долларов, каждый получит от 18 до 1000 долларов в течение нескольких дней.

Финансовое учреждение Desjardins (эта компания не является банком, хотя выполняет функции банка, но официально банком не считается) начало выплачивать возмещение клиентам, пострадавшим от утечки данных или же тем, кто считается “клиентами, потерявшими много времени на уточнение ситуации” – мол, были ли украдены злоумышленниками их данные и т.д.).

Как известно, компания Desjardins обязана выплатить клиентам сумму в 200 миллионов долларов. Эти деньги присуждены всем тем клиентам, которые пострадали вследствие утечки их личных данных. Компания признана виновной в том, что отнеслась с пренебрежением и попустительски к храненению этих данных, вследствие чего в 2019 году один из её работников сумел получить к ним несанкционированный доступ и продать «на сторону». Каждый клиент получит от 18 до 1000 долларов компенсации, и конкретная сумма зависит от того, что именно было украдено у клиента. Но, как правило, люди получат несколько десятков долларов (в среднем, до 90 долларов), а большие суммы выплачиваются лишь в отдельных случаях, если личные данные были украдены и использованы злоумышленниками в мошеннических целях.

Что надо знать клиентам Desjardins? Во-первых, получат деньги все те, кто присоединился к коллективному иску до 20 апреля 2023 года (крайний срок для присоединения к иску). О необходимости стать истцом, поставив свою подпись, и Desjardins, и многие средства массовой информации предупреждали неоднократно.

Все клиенты, которые присоединились к иску, получат письмо по электронной почте с заголовком — Virement INTERAC : Action collective Desjardins vous a envoyé des fonds.

Отправитель письма: notify@payments.interac.ca

Эта информация важна в связи с тем, что в последнее время развелось множество мошенников, которые, якобы, отправляют деньги через Interac, преследуя нечестные цели. Поэтому необходимо тщательно проверить адрес отправителя, прежде, чем принимать оплату.

В поле «сопроводительный текст», текст должен быть следующий:

COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA

Nous vous acheminons le paiement suivant votre réclamation pour perte de temps relativement à l’action collective Desjardins. Il s’agit du paiement autorisé aux termes du protocole de distribution. Le nom de l’expéditeur du virement électronique Interac sera soit Action Collective Desjardins, ou Computershare Trust Company od Canada. Pour plus d’information www.reglementdesjardins.com

Как видим, если возникают вопросы, клиент должен обратиться на указанный в адресе сайт, а не на какой-то иной, что может быть указан злоумышленниками, подделывающими отправление, сообщающие о выплате возмещения.

Будьте внимательны! Мошенники не дремлют, но Desjardins на самом деле отправляет деньги своим клиентам. Процесс займёт несколько суток, по-всей видимости, все выплаты завершатся к концу недели.