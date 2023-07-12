От забастовки докеров Канады пострадали контейнерные перевозки

Забастовка в портах западного побережья Канады повлияла на контейнерную перевозку сельскохозяйственных товаров, но не на перевалку зерновых.

Забастовка в портах западного побережья Канады повлияла на контейнерную перевозку сельскохозяйственных товаров, но не на перевалку зерновых.

Около 7500 членов Международного профсоюза грузчиков и складов Канады (ILWU Canada) 1 июля начали забастовку в портах Ванкувера и Принс-Руперт.

Забастовка ограничена статьей 87.7 трудового кодекса Канады, которая требует от портовых рабочих оказывать услуги по «обеспечению швартовки, выпуску и погрузке судов с зерном на лицензированных терминалах и перевалочных элеваторах, а также движение судов с зерном в и из порта». Контейнерных перевозок трудовой кодекс не касается.

«Зерноводы Канады», «Канадская федерация сельского хозяйства» и «Ассоциация производителей пшеницы», не комментируют забастовку. Высказываются организации, зависящие от контейнерных перевозок.

«Канадский совет по свинине» и «Канадский совет по мясу» призывают министра транспорта защитить скоропортящиеся сельскохозяйственные продукты от последствий забастовок также как сыпучее зерно. «Мы считаем, что прецедент, уже созданный для пшеницы, необходимо распространить на нашу отрасль», — заявил в пресс-релизе председатель «Канадского совета по свинине» Рене Рой.

Он сообщил об опасности закрытия мясокомбинатов: «Если наша продукция не будут продаваться, возникнет проблема утилизации и вреда окружающей среде. Отходы и ненужный ущерб окружающей среды будут огромными».

Fertilizer Canada также призывает правительство принять немедленные меры по прекращению забастовки и заставить рабочих вернуться на свои места. Канада экспортирует 95% произведенных калийных солей. Основная доля этого вывозится через порт Ванкувера.

Экспорт калийных удобрений приносит Канаде C$5,52 млрд. «Ассоциация морских работодателей Британской Колумбии» заявила, что средняя заработная плата портового рабочего в Британской Колумбии в 2022 году составляла C$136 тыс. в год, плюс льготы и пенсия. За последние 13 лет заработная плата портовых работников выросла на 40%.

ILWU заявляет, что работодатель проводит «клеветническую кампанию», преувеличивая заработок докеров и игнорирует годы самопожертвования и тяжелой работы, необходимые для хорошей жизни в отрасли.