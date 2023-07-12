Канадские криптобиржи WonderFi, Coinsquare и CoinSmart завершили слияние

Компании образовали единую крупнейшую криптобиржу в Канаде. Ценные бумаги конгломерата выпустят на фондовой бирже TSX под тикером WNDR.

Компании образовали единую крупнейшую криптобиржу в Канаде. Ценные бумаги конгломерата выпустят на фондовой бирже TSX под тикером WNDR. Суммарно активы объединенной фирмы составили примерно 600 млн канадских долларов.

WonderFi, Coinsquare и CoinSmart финализировали сделку по слиянию в единую организацию. В результате слияния компании создали биткоин-биржу с 1,65 млн пользователей и активами примерно на 600 млн канадских долларов, пишет Betakit. О том, что организации планируют запустить крупнейшую регулируемую криптоплатформу в Канаде стало известно в апреле этого года.

В рамках соглашения WonderFi, зарегистрированная на TSX, выпустила около 270 млн обыкновенных акций для инвесторов Coinsquare и около 119 млн — для акционеров CoinSmart.

Предположительно, акционеры Coinsquare будут владеть 43% объединенной фирмы, владельцы акций WonderFi — 38%, инвесторы CoinSmart — 19%. Ценные бумаги компании выпустят на канадской фондовой бирже TSX под тикером WNDR. Компании объединятся в конгломерат под названием Coinsquare.

Конгломерату будут принадлежать платформы Bitbuy, Coinberry, Coinsquare, CoinSmart, SmartPay, CBIX, Bitcoin.ca и пока что не запущенная BetLegend. В июле 2022 года WonderFi приобрела канадскую криптовалютную биржу Coinberry.

В конце июня гендиректор криптовалютной обанкротившейся биржи FTX заявил, что площадка привлечет инвестиции для перезапуска и ребрендинга. Компания хочет сделать это через партнерство с другими бизнесами.