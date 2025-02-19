Квебекские университеты сталкиваются с резким сокращением числа заявлений от иностранных студентов

Университеты Квебека бьют тревогу: число заявлений на поступление от иностранных студентов резко сокращается. Эта тенденция, выявленная в ходе опроса, проведенного The Canadian Press, вызывает серьезные опасения по поводу будущего квебекской науки и экономики.

Угроза квот вызвала панику

Хотя министр иммиграции Жан-Франсуа Роберж обещал не трогать региональные программы, сама возможность введения квот для иностранных студентов уже оказала негативное влияние. Особенно сильно обеспокоены университеты, в которых большая часть студентов приходится на иностранцев, особенно на магистерские и докторские программы.

Цифры говорят сами за себя

Согласно данным Статистического института Квебека, в 17 университетах провинции обучается чуть более 56 000 иностранных студентов, что составляет 18,4% от общего числа студентов (более 306 000). При этом половина (51,1%) иностранных студентов обучаются на программах магистратуры и докторантуры. В шести университетах доля иностранных студентов превышает 25%.

INRS: лидер по числу иностранных студентов в кризисе

Лидером по доле иностранных студентов является Национальный институт научных исследований (INRS), входящий в состав Университета Квебека, где 67% студентов – иностранцы. Однако, по словам пресс-секретаря Жюли Робер, число заявлений от иностранных студентов сократилось на 32% осенью 2024 года по сравнению с осенью 2023 года, хотя ранее наблюдался рост на 107% между 2019 и 2023 годами. Робер подчеркивает, что любые барьеры для иностранных студентов “могут нанести ущерб конкурентоспособности INRS и Квебека в области исследований”.

UQAC: опасения за будущее

Университет Квебека в Шикутими (UQAC) занимает второе место по доле иностранных студентов (37,8%). Директор по коммуникациям Мари-Карлинн Лафламм отмечает, что усилия по привлечению иностранных студентов давали свои плоды в последние три года, однако сейчас наблюдается “значительное снижение числа заявлений из-за рубежа по всем программам”.

ÉTS: падение на горизонте

Высшая школа технологий (ÉTS) также испытывает серьезные трудности. Директор по связям с общественностью Жан-Александр Д’Эчеверри сообщает об “устойчивой тенденции к снижению числа заявлений на поступление с осени”. Ожидается падение на 30-40% уже в зимнюю сессию.

Университеты против ограничений

Университеты Монреаля, Шербрука и Лаваля совместно выступили против законопроекта 74, который позволяет вводить ограничения на число иностранных студентов. Они подчеркивают, что “привлекательность Квебека для иностранных студентов – результат десятилетий усилий университетов при поддержке правительств”, и что законопроект 74 может “иметь долгосрочные негативные последствия для Квебека”.

Важность иностранных исследователей

Руководители университетов подчеркивают, что иностранные студенты вносят значительный вклад в исследовательские программы и инновации. Они составляют большую часть магистрантов и докторантов, особенно в таких областях, как наука, технологии и инженерия.

Финансовый аспект

Сокращение числа иностранных студентов приведет к значительной потере доходов для университетов, поскольку плата за обучение для них значительно выше. Это может привести к сокращению программ и ухудшению качества образования.

Мнения экспертов

Люк-Ален Жиральдо, генеральный директор INRS

“Международное присутствие выгодно для нас, поскольку позволяет нам набирать лучших преподавателей и студентов-исследователей в мире.”

Мод Коэн, генеральный директор Политехнической школы Монреаля

“Если мозги не приедут сюда, они обязательно поедут в другое место.”

Реми Кирьон, главный ученый Квебека

“Без существенного вклада иностранных студентов моя лаборатория просто не смогла бы выделиться как мировой лидер в исследованиях в области психического здоровья и нейродегенеративных заболеваний.”

Заключение

Сокращение числа иностранных студентов – серьезная угроза для будущего квебекских университетов и экономики провинции. Необходимо найти баланс между потребностями рынка труда и важностью привлечения талантливых ученых и исследователей из-за рубежа. Квебек должен оставаться открытым и привлекательным для иностранных студентов, чтобы сохранить свои позиции в качестве мирового лидера в области науки и инноваций.

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