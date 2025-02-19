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Новости Трагедия в Парк-Экстеншен: Смертельная опасность зимней беспечности
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Трагедия в Парк-Экстеншен: Смертельная опасность зимней беспечности

Виктория Христова Фев 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 1 Просмотров

В тихом районе Парк-Экстеншен Монреаля произошел трагический инцидент, напомнивший жителям о скрытых опасностях зимнего сезона. 57-летний мужчина был обнаружен мертвым в заснеженном автомобиле с работающим двигателем, предположительно став жертвой отравления угарным газом.

Во вторник около 8:15 утра прохожий вызвал службу спасения, заметив неподвижного человека в припаркованном автомобиле на авеню Болл, недалеко от авеню Шампаньер. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мужчину в состоянии остановки сердца. Автомобиль был застрян в сугробе, который блокировал выхлопную трубу.

Хотя официальное расследование еще продолжается, предварительная версия указывает на случайное отравление угарным газом. На теле не было обнаружено следов насилия, однако для установления точной причины смерти в ближайшие дни будет проведено вскрытие.

 

В свете этого трагического случая Urgences-santé выпустило ряд важных рекомендаций:

  1. Не оставлять двигатель работающим при очистке автомобиля от снега.

  2. Тщательно очищать выхлопную трубу и пространство вокруг автомобиля перед запуском двигателя.

  3. Делать регулярные перерывы при уборке снега во избежание перенапряжения сердца.

“Эти меры критически важны для предотвращения накопления выхлопных газов под автомобилем и их проникновения в салон в потенциально смертельных концентрациях,” – подчеркивает представитель Urgences-santé.

Этот трагический инцидент служит суровым напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период. Жителям Монреаля и других снежных регионов настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и следовать рекомендациям спасательных служб для предотвращения подобных трагедий в будущем.

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