Трагедия в Парк-Экстеншен: Смертельная опасность зимней беспечности

Во вторник около 8:15 утра прохожий вызвал службу спасения, заметив неподвижного человека в припаркованном автомобиле на авеню Болл, недалеко от авеню Шампаньер. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мужчину в состоянии остановки сердца. Автомобиль был застрян в сугробе, который блокировал выхлопную трубу.

Хотя официальное расследование еще продолжается, предварительная версия указывает на случайное отравление угарным газом. На теле не было обнаружено следов насилия, однако для установления точной причины смерти в ближайшие дни будет проведено вскрытие.

В свете этого трагического случая Urgences-santé выпустило ряд важных рекомендаций:

Не оставлять двигатель работающим при очистке автомобиля от снега. Тщательно очищать выхлопную трубу и пространство вокруг автомобиля перед запуском двигателя. Делать регулярные перерывы при уборке снега во избежание перенапряжения сердца.

“Эти меры критически важны для предотвращения накопления выхлопных газов под автомобилем и их проникновения в салон в потенциально смертельных концентрациях,” – подчеркивает представитель Urgences-santé.

Этот трагический инцидент служит суровым напоминанием о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период. Жителям Монреаля и других снежных регионов настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и следовать рекомендациям спасательных служб для предотвращения подобных трагедий в будущем.