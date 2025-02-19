Впервые покупаете недвижимость в Канаде? Вы можете получить помощь от правительства , если до 03 марта 2025 года положите деньги на REER, ваш пенсионный фонд.

Кроме этой программы есть новая программа для покупки первого жилья.

1:

Стимулирование для тех, кто впервые покупает жилье

В рамках Национальной жилищной стратегии федеральное правительство предоставляет стимулы для тех, кто впервые покупает жилье. Программа предлагает сумму в размере 5 или 10% от стоимости покупки дома в качестве первоначального взноса. Новые или существующие дома, сборные или мобильные дома, имеют право на участие. Это увеличение первоначального взноса позволяет новым домовладельцам сократить ежемесячные или двухнедельные платежи по ипотеке. Большинство типов жилья соответствуют критериям и должны иметь от одного до четырех жилых помещений. Недвижимость должна находиться в Канаде, быть пригодной для проживания круглый год, проживать владельцем и не использоваться в качестве инвестиционной недвижимости. Есть несколько критериев, которым необходимо соответствовать, чтобы иметь право на эту меру.

Покупатель должен иметь необходимый первоначальный взнос в размере 5% от продажной цены дома (или 10% для покупки нового дома). Квалификационный доход покупателей не должен превышать 120 000 долларов , а общая сумма займа должна быть ограничена четырехкратным квалификационным доходом.

Чтобы понять этот показатель, давайте возьмем для примера дом с ценой продажи 400 000 долларов. В рамках этой программы покупатель может подать заявку на получение ипотеки в размере 40 000 долларов (что составляет 10% от стоимости дома) в виде ипотечного кредита от CMHC. Покупатель вносит первоначальный взнос в размере 5% (20 000 долларов ). Благодаря этому сумма застрахованной ипотеки уменьшается до 340 000 долларов. Это снизит его ежемесячные финансовые расходы до $1745, что представляет собой экономию в размере $228 в месяц по сравнению с ипотечным кредитом в $400 000, который не выиграет от этой меры (при условии, что процентная ставка составляет 3,5%, а амортизация распределена на 25 лет)

Однако через 25 лет или когда дом будет продан, вам придется погасить поощрение в полном объеме, без частичной оплаты. Если мы вернемся к предыдущему примеру, где полученный стимул составляет 40 000 долларов (или 10% от цены продажи), вам придется вернуть 10% от новой стоимости дома на момент продажи или через 25 лет. Если дом стоит 500 000 долларов, выплата составит 50 000 долларов. Тот же метод расчета применяется в случае 5% поощрения.

2.

План для первых покупателей жилья (RAP):



Этот план RAP работает следующим образом: Вы должны положить деньги до 03 марта 2025 года на Ваш Пенсионный фонд (RRSP/ REER). Затем Вы можете снять ( сделать RAP) до 35 000 долларов из своего пенсионного сберегательного плана (RRSP/ REER), чтобы приобрести первый дом или построить новый. Деньги будут использованы для первоначального взноса. В отличие от изъятия средств из RRSP/ REER, изъятие RAP не добавляется к доходу человека. Тем не менее, бенефициар обязан погасить долг и должен начать делать это в течение второго года после выхода из своих RRSP/ REER. У него есть 15 лет, чтобы реинвестировать все средства, выведенные в его RRSP.

Квалификационные требования для участия в плане следующие:

-Быть резидентом Канады ;

-Приобретаемое жилье должно находиться в Канаде;

-Дом должен быть вашим основным местом жительства;

-Вы покупаете жилье впервые (есть некоторые исключения, например, лицо с ограниченными возможностями).

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года. Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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