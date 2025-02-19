Макгилл сокращает бюджет на 45 миллионов долларов, под угрозой сотни рабочих мест

Университет Макгилла объявил о масштабном сокращении бюджета на 45 миллионов долларов на предстоящий 2025-26 финансовый год.

Об этом было объявлено на встрече с общественностью 7 февраля президентом университета Дипом Саини, вице-президентом Фабрисом Лабо и проректором Кристофером Манфреди. В университете заявили, что причиной стали финансовые трудности, вызванные решениями правительства Квебека.

Причины сокращений

Университет столкнулся с финансовым дефицитом в размере 15 миллионов долларов из-за ряда факторов, включая:

Финансовые последствия повышения платы за обучение для канадских студентов из других провинций. Пересмотр системы финансирования университетов Квебека. Сокращение доходов от обучения. Федеральные и провинциальные ограничения на прием иностранных студентов. Требования к знанию французского языка на уровне Level-5 для студентов из других провинций. Ограничения на использование капитальных грантов, предназначенных для поддержания инфраструктуры и операционных расходов.

Удар по сотрудникам

Ожидается, что основная тяжесть сокращений ляжет на сотрудников университета. Как заявил Манфреди, “затраты на персонал составляют 80% наших операционных расходов, поэтому большая часть корректировок будет связана с сокращением наших затрат на персонал”. Планируется сократить от 250 до 500 рабочих мест.

Хотя факультеты и другие крупные административные подразделения университета получили целевые показатели по бюджету на предстоящий год, что дает им возможность самостоятельно решать, какие виды деятельности могут повлечь за собой дополнительные расходы, Макгилл пока не предоставил подробную информацию о том, какие именно рабочие места подлежат сокращению.

Многолетняя инициатива

Администрация университета объявила о планах реализации многолетней инициативы в два этапа. Цель этой инициативы – не только сбалансировать бюджет Макгилла на предстоящие годы, но и оптимизировать административные услуги, пересмотреть текущее управление академическими программами и разработать планы по стратегическому набору студентов.

Первый этап направлен на немедленные корректировки, включая сокращение бюджета на 16 и 14 миллионов долларов в 2027 и 2028 финансовых годах соответственно. Второй этап, по словам Манфреди, представляет собой “крупную трансформацию Макгилла”. Этот этап будет осуществляться в основном через международную инициативу сравнительного анализа под названием UniForum, которая изучает меры, предпринятые другими университетами для повышения эффективности в условиях сокращения операционных расходов из-за финансовых трудностей.

Последствия для студентов

Непосредственные последствия сокращения бюджета наиболее остро ощутят на себе студенты Макгилла. В декабре 2024 года университет ввел мораторий на прием новых сотрудников в связи с финансовыми последствиями повышения платы за обучение. Теперь, однако, похоже, что это больше не краткосрочное решение, и университет начнет увольнять сотрудников.

Манфреди заявил, что Макгилл будет обеспечивать равное отношение ко всем группам сотрудников, но уже очевидно, что наиболее уязвимые группы, такие как ассистенты преподавателей (TA), станут первым источником сокращения операционных расходов университета.

Прошлой зимой Ассоциация работающих аспирантов Макгилла (AGSEM) организовала месячную забастовку с требованием повышения заработной платы, сопоставимого с почасовыми ставками других канадских университетов. В конечном итоге они пришли к соглашению с Макгиллом о повышении на 15,5% в течение следующих четырех лет, в результате чего их почасовая заработная плата увеличилась с 33,03 до 38,46 долларов, начиная с 1 августа 2026 года. Это означает, что ассистенты преподавателей по-прежнему сталкиваются с теми же условиями, с которых они начали свою забастовку. Более того, с новой политикой сокращения штата Макгилла университет не будет заменять должности тех ассистентов преподавателей, которые решат уйти.

Саини признал, что “просто невозможно сказать, сколько будет сокращено рабочих мест, потому что мы не узнаем этого до тех пор, пока отдельные подразделения – факультеты, кафедры и так далее – не разработают свои планы по сокращению заработной платы”. Передача факультетам полномочий по принятию решений по финансовому планированию лишает ассистентов преподавателей возможности обращаться непосредственно к администрации Макгилла со своими жалобами.

Гарантии и опасения

Саини, Манфреди и Лабо подчеркнули, что они пытаются сохранить репутацию Макгилла в числе ведущих университетов мира. Манфреди заверил студентов, что они хотят убедиться в том, что “Макгилл остается местом, которое предоставляет [студентам] образовательный опыт, который привел [их] к выбору Макгилла”.

Однако эти обещания были сделаны без подробного объяснения того, как сокращение бюджета непосредственно повлияет на образование, которое получают студенты в Макгилле. Ассистенты преподавателей и профессора работают вместе, чтобы убедиться, что студенты понимают материал курса наилучшим образом. Становится трудно “процветать в [своих] исследованиях и научных начинаниях”, как выразился Манфреди, когда один ассистент преподавателя назначается на большие курсы, часто отвечающие за сотни студентов одновременно. Сокращение преподавательского состава гарантированно поставит под угрозу образовательный опыт студентов.

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