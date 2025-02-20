Судано-квебекцы в отчаянии: семьи остаются в зоне конфликта

Суданская община Квебека переживает тяжелые времена. Уже почти два года в Судане бушует гражданская война, вынудившая более 12 миллионов человек покинуть свои дома.

Африканский союз назвал ситуацию в стране “худшим гуманитарным кризисом в мире”. Однако судано-квебекцы оказались лишены возможности помочь своим родным.

В феврале 2024 года федеральное правительство Канады запустило временную гуманитарную программу, позволяющую принять около 7300 членов суданских семей. Квебек, однако, отказался участвовать в программе, лишив местных суданцев шанса на воссоединение с близкими.

“Это невыносимо тяжело. Чувствуешь, что никому нет до нас дела”, – говорит Майяда Агиб, активистка Суданской канадской общественной ассоциации. Каждые две недели она проводит акции протеста в центре Монреаля, призывая власти Квебека и Канады предпринять более решительные меры.

Программа вызвала критику не только из-за исключения Квебека. Многие считают квоту в 3250 заявлений слишком низкой по сравнению с недавними программами для беженцев из Украины и Афганистана. Кроме того, от заявителей требуется финансовая гарантия в 9900 долларов на человека.

По данным Министерства иммиграции Канады, на начало февраля в страну прибыл лишь 291 член семей судано-канадцев. Одобрено 511 заявлений, представляющих 1006 человек.

Власти Квебека объясняют свой отказ от участия тем, что провинция “уже вносит значительный вклад в гуманитарные усилия, принимая большую долю лиц, ищущих убежища”.

Пока судано-квебекское сообщество продолжает бороться за воссоединение семей, их родные остаются в опасности. “Все напуганы, измучены и обессилены”, – подводит печальный итог Духа Эльмарди, беженка из Судана, ныне проживающая в Квебеке.

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