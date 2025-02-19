Музей звукозаписи в Монреале борется за выживание

В преддверии 125-летия первой коммерческой грампластинки, Музей Эмиля Берлинера в Монреале, хранящий историю революции в звукозаписи, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Наследие новатора под угрозой

Музей, расположенный в здании бывшей фабрики Берлинера на улице Ленуар, где были изобретены массовое производство и тиражирование пластинок, сейчас держится исключительно на энтузиазме волонтеров.

“Здесь родилась технология, и семья Берлинер в Монреале изобрела массовое производство пластинок и их тиражирование путем прессования,” – рассказывает Крис Дон, временный директор музея.

Финансовый кризис

Пьер Валикетт, председатель совета музея, объясняет сложившуюся ситуацию: “Для получения аккредитации нужно профессионализироваться. Это означает наличие хотя бы одного-трех сотрудников, что сейчас очень сложно.”

Недавнее повышение арендной платы и потеря местного гранта вынудили музей уволить единственного штатного сотрудника.

Надежда на поддержку

Несмотря на трудности, волонтеры не теряют оптимизма. Недавно проведенная кампания по сбору средств приблизила музей к цели в 15 000 долларов.

“Мы хотим, чтобы наследие Эмиля Берлинера продолжало сиять,” – говорит один из волонтеров.

Музей Эмиля Берлинера – это не просто хранилище старинных граммофонов. Это живая история технологической революции, изменившей способ потребления музыки во всем мире. Остается надеяться, что усилия энтузиастов и поддержка общественности помогут сохранить этот уникальный культурный объект для будущих поколений.

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