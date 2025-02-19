Трансплантации органов в Квебеке: рост есть, но список ожидания не сокращается

Рекордный год, но проблемы сохраняются

По данным Transplant Québec, в 2024 году наблюдался рост числа трансплантированных органов на 3% и увеличение количества пациентов, получивших трансплантаты, на 9%. Благодаря согласию семей умерших доноров, 551 человек получил шанс на новую жизнь.

Тем не менее, 856 жителей Квебека все еще ожидают своей очереди на трансплантацию, что на 3 человека больше, чем в прошлом году.

Потенциал не реализован

Несмотря на рост числа направлений на донорство на 89%, лишь менее 20% из них приводят к фактическому изъятию органов. В больницах только 1% смертей соответствует критериям донорства.

Мартин Бушар, генеральный директор Transplant Québec, подчеркивает, что Квебек далек от реализации своего потенциала: “Мы могли бы достигать 600 доноров в год, что позволило бы проводить около 1500 трансплантаций. Сейчас мы лишь на треть пути.”

Необходимость системных изменений

Трансплантология в Квебеке сталкивается с серьезными вызовами, требующими системных изменений. Необходимо повышать осведомленность населения о важности донорства органов, а также улучшать координацию между медицинскими учреждениями и Transplant Québec.

Несмотря на достигнутые успехи, статистика напоминает о необходимости продолжать работу над улучшением системы донорства органов в провинции, чтобы спасти больше жизней.