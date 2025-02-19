Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Трансплантации органов в Квебеке: рост есть, но список ожидания не сокращается
https://montreal.citynews.ca/

Трансплантации органов в Квебеке: рост есть, но список ожидания не сокращается

Виктория Христова Фев 19, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Квебек демонстрирует обнадеживающие результаты в области трансплантологии, однако, несмотря на рост числа проведенных операций, список ожидания жизненно необходимых органов остается практически неизменным.

Рекордный год, но проблемы сохраняются

По данным Transplant Québec, в 2024 году наблюдался рост числа трансплантированных органов на 3% и увеличение количества пациентов, получивших трансплантаты, на 9%. Благодаря согласию семей умерших доноров, 551 человек получил шанс на новую жизнь.

Тем не менее, 856 жителей Квебека все еще ожидают своей очереди на трансплантацию, что на 3 человека больше, чем в прошлом году.

Потенциал не реализован

Несмотря на рост числа направлений на донорство на 89%, лишь менее 20% из них приводят к фактическому изъятию органов. В больницах только 1% смертей соответствует критериям донорства.

Мартин Бушар, генеральный директор Transplant Québec, подчеркивает, что Квебек далек от реализации своего потенциала: “Мы могли бы достигать 600 доноров в год, что позволило бы проводить около 1500 трансплантаций. Сейчас мы лишь на треть пути.”

Необходимость системных изменений

Трансплантология в Квебеке сталкивается с серьезными вызовами, требующими системных изменений. Необходимо повышать осведомленность населения о важности донорства органов, а также улучшать координацию между медицинскими учреждениями и Transplant Québec.

Несмотря на достигнутые успехи, статистика напоминает о необходимости продолжать работу над улучшением системы донорства органов в провинции, чтобы спасти больше жизней.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*