Лето в Монреале официально начинается с температур выше сезонных норм

Все начнётся в понедельник: дневные максимумы могут достигать около 32 градусов по Цельсию, в прогнозе — смешанная облачность. Влажность может создавать ощущение температуры до 46 градусов. Ночью Монреаль сохранит часть дневного тепла — минимум составит около 25 градусов, что близко к дневному максимуму.
Во вторник ожидается ещё больше солнца и жаркий день с максимумом до 33 градусов, но ощущаться будет как 44 градуса. Вечером в Монреале ожидается приход области низкого давления, которая принесёт дожди и облегчит жару — ночью температура опустится до 19 градусов.
В среду будет переменная облачность, температура немного снизится до дневного максимума 27 градусов (по-прежнему выше нормы), а ночью опустится до 15 градусов с 60% вероятностью дождя.
В четверг зонт может пригодиться: вероятность дождя 60%, максимум — 24 градуса (норма для этого времени года).
Безопасность в жару
Высокая температура тела может привести к серьёзным травмам или даже смерти.
Министерство здравоохранения Квебека рекомендует принять меры предосторожности во время волны жары:
- Пейте 6–8 стаканов воды в день, не дожидаясь жажды;
- Избегайте алкогольных напитков и кофеина;
- Проводите хотя бы два часа в день в кондиционированном или прохладном помещении;
- Принимайте прохладный душ или ванну, либо охлаждайте кожу мокрыми полотенцами;
- Ограничьте физическую активность;
- Носите лёгкую одежду.
Признаки теплового удара: отёки, сыпь, судороги, обмороки, тепловое истощение, тепловой удар и ухудшение некоторых заболеваний.
«Снизьте риск перегрева, — отмечает Министерство окружающей среды и изменения климата Канады. — Планируйте активность на улице на самое прохладное время суток.»
При любых вопросах о здоровье звоните по номеру Info-Santé — 811. В случае экстренной ситуации звоните 911.
Безопасность детей
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра в автомобиле, даже если окна приоткрыты.
- Не позволяйте детям играть в машине без присмотра.
- Выработайте привычку заглядывать в машину спереди и сзади перед тем, как запереть её и уйти.
- Убедитесь, что воспитатель или няня сообщит вам, если ребёнок не был приведён в обычное время.
- Всегда кладите какой-нибудь предмет (например, кошелёк) на заднее сиденье, чтобы вам приходилось открывать дверь каждый раз, когда вы выходите из машины.
- Когда детское кресло не занято, кладите в него большую мягкую игрушку. Когда ребёнок сидит в машине, переносите игрушку на переднее сиденье.
- По прибытии избегайте отвлекающих факторов, включая разговоры по телефону или переписку.
- Если вы видите ребёнка одного в машине, вызовите полицию.
- Если ребёнок в опасности из-за жары, немедленно достаньте его из машины и вызовите 911.
Безопасность у воды
По данным Детской больницы Монреаля, каждое лето в отделение неотложной помощи ежедневно поступает один ребёнок с утоплением или почти утоплением. За последние 30 лет в травматологическом центре больницы зафиксировано более 400 случаев утопления и почти утопления.
Данные показывают, что 73% инцидентов происходят в жилых бассейнах, городских бассейнах, аквапарках и водных центрах.
Как предотвратить утопление:
- Постоянный присмотр взрослых: непрерывное и внимательное наблюдение за детьми без отвлечения на телефоны, книги, разговоры или алкоголь.
- Взрослый должен находиться на расстоянии вытянутой руки от тех, кто плохо плавает.
- Рекомендуются уроки плавания.
- Рекомендуется пройти обучение сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).
- Никогда не плавайте в одиночку, независимо от возраста.
- Знайте уровень плавания окружающих вас людей.
Краткая таблица погоды
|День
|Максимум (°C)
|Ощущается (°C)
|Ночной минимум (°C)
|Погода
|Понедельник
|32
|46
|25
|Переменная облачность
|Вторник
|33
|44
|19
|Солнце, затем дождь
|Среда
|27
|—
|15
|Переменная облачность, дождь
|Четверг
|24
|—
|—
|Вероятен дождь
Будьте осторожны, пейте воду и берегите себя и своих близких во время жары!
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