Лето в Монреале официально начинается с температур выше сезонных норм

Горячая и влажная воздушная масса движется к южному Квебеку на следующей неделе и, скорее всего, поднимет ртутный столбик до рекордных значений.

Все начнётся в понедельник: дневные максимумы могут достигать около 32 градусов по Цельсию, в прогнозе — смешанная облачность. Влажность может создавать ощущение температуры до 46 градусов. Ночью Монреаль сохранит часть дневного тепла — минимум составит около 25 градусов, что близко к дневному максимуму.

Во вторник ожидается ещё больше солнца и жаркий день с максимумом до 33 градусов, но ощущаться будет как 44 градуса. Вечером в Монреале ожидается приход области низкого давления, которая принесёт дожди и облегчит жару — ночью температура опустится до 19 градусов.

В среду будет переменная облачность, температура немного снизится до дневного максимума 27 градусов (по-прежнему выше нормы), а ночью опустится до 15 градусов с 60% вероятностью дождя.

В четверг зонт может пригодиться: вероятность дождя 60%, максимум — 24 градуса (норма для этого времени года).

Безопасность в жару

Высокая температура тела может привести к серьёзным травмам или даже смерти.

Министерство здравоохранения Квебека рекомендует принять меры предосторожности во время волны жары:

Пейте 6–8 стаканов воды в день, не дожидаясь жажды;

Избегайте алкогольных напитков и кофеина;

Проводите хотя бы два часа в день в кондиционированном или прохладном помещении;

Принимайте прохладный душ или ванну, либо охлаждайте кожу мокрыми полотенцами;

Ограничьте физическую активность;

Носите лёгкую одежду.

Признаки теплового удара: отёки, сыпь, судороги, обмороки, тепловое истощение, тепловой удар и ухудшение некоторых заболеваний.

«Снизьте риск перегрева, — отмечает Министерство окружающей среды и изменения климата Канады. — Планируйте активность на улице на самое прохладное время суток.»

При любых вопросах о здоровье звоните по номеру Info-Santé — 811. В случае экстренной ситуации звоните 911.

Безопасность детей

Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра в автомобиле, даже если окна приоткрыты.

Не позволяйте детям играть в машине без присмотра.

Выработайте привычку заглядывать в машину спереди и сзади перед тем, как запереть её и уйти.

Убедитесь, что воспитатель или няня сообщит вам, если ребёнок не был приведён в обычное время.

Всегда кладите какой-нибудь предмет (например, кошелёк) на заднее сиденье, чтобы вам приходилось открывать дверь каждый раз, когда вы выходите из машины.

Когда детское кресло не занято, кладите в него большую мягкую игрушку. Когда ребёнок сидит в машине, переносите игрушку на переднее сиденье.

По прибытии избегайте отвлекающих факторов, включая разговоры по телефону или переписку.

Если вы видите ребёнка одного в машине, вызовите полицию.

Если ребёнок в опасности из-за жары, немедленно достаньте его из машины и вызовите 911.

Безопасность у воды

По данным Детской больницы Монреаля, каждое лето в отделение неотложной помощи ежедневно поступает один ребёнок с утоплением или почти утоплением. За последние 30 лет в травматологическом центре больницы зафиксировано более 400 случаев утопления и почти утопления.

Данные показывают, что 73% инцидентов происходят в жилых бассейнах, городских бассейнах, аквапарках и водных центрах.

Как предотвратить утопление:

Постоянный присмотр взрослых: непрерывное и внимательное наблюдение за детьми без отвлечения на телефоны, книги, разговоры или алкоголь.

непрерывное и внимательное наблюдение за детьми без отвлечения на телефоны, книги, разговоры или алкоголь. Взрослый должен находиться на расстоянии вытянутой руки от тех, кто плохо плавает.

Рекомендуются уроки плавания.

Рекомендуется пройти обучение сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).

Никогда не плавайте в одиночку, независимо от возраста.

Знайте уровень плавания окружающих вас людей.

Краткая таблица погоды

День Максимум (°C) Ощущается (°C) Ночной минимум (°C) Погода Понедельник 32 46 25 Переменная облачность Вторник 33 44 19 Солнце, затем дождь Среда 27 — 15 Переменная облачность, дождь Четверг 24 — — Вероятен дождь

Будьте осторожны, пейте воду и берегите себя и своих близких во время жары!

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