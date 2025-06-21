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Новости Лето в Монреале официально начинается с температур выше сезонных норм
Заходящее солнце. Фотография Dr. Quarck.

Лето в Монреале официально начинается с температур выше сезонных норм

Виктория Христова Июн 21, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 6 Просмотров

Горячая и влажная воздушная масса движется к южному Квебеку на следующей неделе и, скорее всего, поднимет ртутный столбик до рекордных значений.

 

Все начнётся в понедельник: дневные максимумы могут достигать около 32 градусов по Цельсию, в прогнозе — смешанная облачность. Влажность может создавать ощущение температуры до 46 градусов. Ночью Монреаль сохранит часть дневного тепла — минимум составит около 25 градусов, что близко к дневному максимуму.

Во вторник ожидается ещё больше солнца и жаркий день с максимумом до 33 градусов, но ощущаться будет как 44 градуса. Вечером в Монреале ожидается приход области низкого давления, которая принесёт дожди и облегчит жару — ночью температура опустится до 19 градусов.

В среду будет переменная облачность, температура немного снизится до дневного максимума 27 градусов (по-прежнему выше нормы), а ночью опустится до 15 градусов с 60% вероятностью дождя.

В четверг зонт может пригодиться: вероятность дождя 60%, максимум — 24 градуса (норма для этого времени года).

Безопасность в жару

Высокая температура тела может привести к серьёзным травмам или даже смерти.

Министерство здравоохранения Квебека рекомендует принять меры предосторожности во время волны жары:

  • Пейте 6–8 стаканов воды в день, не дожидаясь жажды;
  • Избегайте алкогольных напитков и кофеина;
  • Проводите хотя бы два часа в день в кондиционированном или прохладном помещении;
  • Принимайте прохладный душ или ванну, либо охлаждайте кожу мокрыми полотенцами;
  • Ограничьте физическую активность;
  • Носите лёгкую одежду.

Признаки теплового удара: отёки, сыпь, судороги, обмороки, тепловое истощение, тепловой удар и ухудшение некоторых заболеваний.

«Снизьте риск перегрева, — отмечает Министерство окружающей среды и изменения климата Канады. — Планируйте активность на улице на самое прохладное время суток.»

При любых вопросах о здоровье звоните по номеру Info-Santé — 811. В случае экстренной ситуации звоните 911.

Безопасность детей

  • Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра в автомобиле, даже если окна приоткрыты.
  • Не позволяйте детям играть в машине без присмотра.
  • Выработайте привычку заглядывать в машину спереди и сзади перед тем, как запереть её и уйти.
  • Убедитесь, что воспитатель или няня сообщит вам, если ребёнок не был приведён в обычное время.
  • Всегда кладите какой-нибудь предмет (например, кошелёк) на заднее сиденье, чтобы вам приходилось открывать дверь каждый раз, когда вы выходите из машины.
  • Когда детское кресло не занято, кладите в него большую мягкую игрушку. Когда ребёнок сидит в машине, переносите игрушку на переднее сиденье.
  • По прибытии избегайте отвлекающих факторов, включая разговоры по телефону или переписку.
  • Если вы видите ребёнка одного в машине, вызовите полицию.
  • Если ребёнок в опасности из-за жары, немедленно достаньте его из машины и вызовите 911.

Безопасность у воды

По данным Детской больницы Монреаля, каждое лето в отделение неотложной помощи ежедневно поступает один ребёнок с утоплением или почти утоплением. За последние 30 лет в травматологическом центре больницы зафиксировано более 400 случаев утопления и почти утопления.

Данные показывают, что 73% инцидентов происходят в жилых бассейнах, городских бассейнах, аквапарках и водных центрах.

Как предотвратить утопление:

  • Постоянный присмотр взрослых: непрерывное и внимательное наблюдение за детьми без отвлечения на телефоны, книги, разговоры или алкоголь.
  • Взрослый должен находиться на расстоянии вытянутой руки от тех, кто плохо плавает.
  • Рекомендуются уроки плавания.
  • Рекомендуется пройти обучение сердечно-лёгочной реанимации (СЛР).
  • Никогда не плавайте в одиночку, независимо от возраста.
  • Знайте уровень плавания окружающих вас людей.

Краткая таблица погоды

День Максимум (°C) Ощущается (°C) Ночной минимум (°C) Погода
Понедельник 32 46 25 Переменная облачность
Вторник 33 44 19 Солнце, затем дождь
Среда 27 15 Переменная облачность, дождь
Четверг 24 Вероятен дождь

Будьте осторожны, пейте воду и берегите себя и своих близких во время жары!

 

 

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