Квебекские школы столкнулись с катастрофическими сокращениями бюджета: $570 млн — и это не предел

Образовательные власти Квебека шокированы объявленным на прошлой неделе сокращением бюджета на $570 млн, которое инициировало правительство CAQ. Эта мера дополняет уже принятое в декабре сокращение на $200 млн, что в совокупности наносит серьёзный удар по системе образования провинции.

Последствия для школ и учеников

Президент Ассоциации англоязычных школьных советов Квебека (QESBA) Джо Ортона назвал решение «постыдным» и предупредил, что последствия для услуг будут разрушительными.

«Никто не знает, где сокращать, потому что все услуги жизненно важны. В итоге придётся выбирать между завтраками для детей и репетиторством для отстающих учеников. Я не думаю, что кто-то сейчас находится в выигрышной ситуации: даже во франкоязычном секторе, где не говорят об этом публично, в частных разговорах признают, что это невозможно. Некоторые советы должны сократить почти $100 млн — это абсолютно невозможно сделать без ущерба для учеников», — заявил Ортона.

Министр образования Бернар Дренвиль потребовал от англоязычных школьных советов и франкоязычных сервисных центров сократить $510,8 млн в 2025–2026 финансовом году, а также дополнительно $56,9 млн — из частных школ, что в сумме составляет $567,7 млн.

Проблемы с реализацией

Джудит Келли, председатель Совета комиссаров школьного совета Lester B. Pearson, отметила, что школы вынуждены срочно пересматривать бюджеты, хотя ранее утверждённые планы уже были одобрены.

«Мы должны принимать трудные решения. Министр говорит: “Вам не придётся сокращать классы или что-то, что затронет учеников”, но на самом деле ученики пострадают. Например, сокращения могут коснуться специального образования, спорта и программ по искусству. Я просто не думаю, что мы сможем сделать то, что от нас требуют», — сказала Келли.

Позиция министра образования

Во время пресс-конференции в среду Бернар Дренвиль заявил, что с 2018 года бюджет образования ежегодно увеличивался на 7%. В этом году рост составит 5%, а общий бюджет всё равно вырастет на $1 млрд.

«Я попросил сервисные центры и школьные советы эффективнее управлять имеющимися средствами: быть более рациональными, уважать бюджет и не сокращать услуги для учеников или, по крайней мере, минимизировать сокращения. Я понимаю, что это потребует больших усилий, и будут трудные решения. Но после увеличения бюджета на 58% пришло время консолидироваться и лучше использовать выделенные средства», — объяснил Дренвиль.

Критика и недовольство

Ортона отверг аргументы министра, указав на скандалы SAAQclic и Northvolt как примеры государственной неэффективности.

«По сути, они просят детей пожертвовать своим образованием, будущим и успехом ради ошибок этого правительства. Это просто неприлично. Они должны стыдиться, что прибегают к таким мерам. Теперь у них есть модель образования, которая позволяет им делать такие вещи, потому что во франкоязычном секторе никто не может высказаться публично — у них нет выборных представителей, все подотчётны министерству образования и правительству Квебека», — сказал Ортона.

Он также отметил, что ожидает сокращения преподавательских и вспомогательных должностей из-за роста зарплат по коллективным договорам, подписанным в последние месяцы.

Сокращения бюджета вызвали волну критики и тревоги среди руководителей школ, учителей и родителей. По мнению экспертов, эти меры негативно скажутся на качестве образования, доступности дополнительных программ и поддержке уязвимых учащихся. В ближайшие месяцы школьные советы и сервисные центры будут вынуждены принимать крайне сложные решения, чтобы сбалансировать бюджеты, что неизбежно отразится на детях и их образовании.

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