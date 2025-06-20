В монреальском метро снова запрещено находиться без цели: ограничения продлены до конца апреля 2026 года

Компания Société de transport de Montréal (STM) объявила в среду, что запрет на «нахождение без цели» (loitering) в метро Монреаля возобновлён и будет действовать до конца апреля 2026 года. Постановление обязывает людей перемещаться, а не задерживаться в метро без необходимости.

STM отметила, что аналогичные меры, действовавшие шесть недель весной, дали положительные результаты в вопросах безопасности и поддержания порядка. Однако защитники прав бездомных предупреждают, что такие ограничения могут усугубить положение людей, которым некуда пойти.

Результаты ограничений

«Меры привели к заметному росту ощущения безопасности как у пассажиров, так и у сотрудников, а также к снижению перебоев в обслуживании из-за деструктивного поведения», — заявил Эрик Алан Колдуэлл, председатель правления STM.

Он пояснил, что повторное введение ограничений летом позволит городу подготовиться к зиме, когда часть бездомных ищет убежище от холода в станциях метро.

«Мы признаём, что это не идеальное решение. Настоящее решение — это ощутимый и устойчивый ответ на нужды уязвимых людей, включая увеличение финансирования ресурсов круглый год», — добавил Колдуэлл.

Физические меры

STM внедрила «физические меры» — в основном, закрытие доступа к некоторым зонам и уменьшение открытых пространств — на восьми станциях:

Шарлевуа

Пил

Пляс-дез-Арт

Бодри

Пи-IX

Бонавентура

Пляс-д’Арм

Кот-Вердю

Статистика безопасности

За шесть недель действия ограничений с марта по апрель количество преступлений и правонарушений снизилось на 2%, число людей, выводимых из метро в конце дня, — на 17%, перебои в обслуживании сократились на 30%, а ощущение безопасности выросло на 8 пунктов (по сравнению с апрелём 2024 года).

Влияние на бездомных

STM планирует собрать больше данных о влиянии ограничений на работу и поддерживать стабильность и гигиену. Однако защитники бездомных опасаются, что меры только увеличат уязвимость этой группы.

Анни Саваж, директор Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), отметила, что социальные работники потеряли контакт с некоторыми подопечными, с которыми выстроили доверительные отношения.

«В долгосрочной перспективе эти меры подрывают профилактическую и поддерживающую работу сообщества, увеличивая уязвимость и потребности бездомных», — сказала Саваж.

RAPSIM подчеркнула, что женщины пострадают больше всего, поскольку многие скрывают своё положение и чувствуют себя в метро безопаснее, чем на улице, где они подвергаются домогательствам, кражам и насилию.

Альтернативы и предложения

STM заявила, что хочет направлять бездомных, находящихся в метро, в специализированные центры, такие как Mission St. Michaels. Однако RAPSIM отмечает, что эти ресурсы переполнены, и люди просто будут перемещаться с места на место.

Саваж привела в пример инициативу в Филадельфии, где станцию метро превратили в убежище, где люди могут отдохнуть, выпить кофе, постирать вещи и получить медицинскую помощь.

STM подчеркнула, что ограничения не будут применяться систематически, а специальные констебли будут учитывать различные факторы при вмешательстве, чтобы избежать конфликтов.

В своём отчёте STM попросила город открыть круглосуточные высокопороговые ресурсы возле станций Берри-UQAM и Бонавентура, увеличить финансирование Mission St. Michaels и обеспечить экстренное жильё с начала ноября до конца апреля для более устойчивых решений.

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