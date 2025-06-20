Продажи жилья в Канаде впервые выросли с ноября: майский подъём

По данным Канадской ассоциации риелторов (CREA), продажи жилья в мае 2025 года выросли на 3,6% по сравнению с апрелем. Это первый рост за более чем полгода. Основной вклад внесли рынки Большого Торонто, Калгари и Оттавы.

Ключевые показатели

Продажи: +3,6% между апрелем и маем (первый рост с ноября 2024 года). Сезонно не скорректированные продажи за май упали на 4,3% по сравнению с маем 2024 года.

Цены: Национальный композитный индекс цен MLS® почти не изменился по сравнению с апрелем, в мае снизился на 0,2%. Средняя цена дома по стране в мае составила $691 299 — это на 1,8% ниже, чем год назад.

Объявления: Число новых предложений выросло на 3,1% в мае. Всего на конец мая в системах MLS® было 201 880 объектов — на 13,2% больше, чем год назад, но всё ещё на 5% ниже долгосрочного среднего (211 500 объявлений).

Соотношение продаж и новых объявлений: Соотношение продаж к новым объявлениям составило 47% (без изменений с апреля). Это чуть выше минимального уровня для сбалансированного рынка (45–65%), но ниже долгосрочного среднего (54,9%).



Комментарии экспертов

Шон Кэткарт, старший экономист CREA, отметил:

«Май 2025 года стал первым за долгое время месяцем роста продаж, а цены на национальном уровне перестали падать. Это всего лишь один месяц данных, и “одна ласточка весны не делает”, но есть ощущение, что ожидаемый разворот на рынке жилья в этом году просто был отложен на несколько месяцев из-за неопределённости, вызванной тарифами и экономической нестабильностью».

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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