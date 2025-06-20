Продажи жилья в Канаде впервые выросли с ноября: майский подъём

Ключевые показатели
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Продажи:
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+3,6% между апрелем и маем (первый рост с ноября 2024 года).
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Сезонно не скорректированные продажи за май упали на 4,3% по сравнению с маем 2024 года.
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Цены:
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Национальный композитный индекс цен MLS® почти не изменился по сравнению с апрелем, в мае снизился на 0,2%.
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Средняя цена дома по стране в мае составила $691 299 — это на 1,8% ниже, чем год назад.
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Объявления:
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Число новых предложений выросло на 3,1% в мае.
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Всего на конец мая в системах MLS® было 201 880 объектов — на 13,2% больше, чем год назад, но всё ещё на 5% ниже долгосрочного среднего (211 500 объявлений).
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Соотношение продаж и новых объявлений:
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Соотношение продаж к новым объявлениям составило 47% (без изменений с апреля).
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Это чуть выше минимального уровня для сбалансированного рынка (45–65%), но ниже долгосрочного среднего (54,9%).
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Комментарии экспертов
Шон Кэткарт, старший экономист CREA, отметил:
«Май 2025 года стал первым за долгое время месяцем роста продаж, а цены на национальном уровне перестали падать. Это всего лишь один месяц данных, и “одна ласточка весны не делает”, но есть ощущение, что ожидаемый разворот на рынке жилья в этом году просто был отложен на несколько месяцев из-за неопределённости, вызванной тарифами и экономической нестабильностью».
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
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