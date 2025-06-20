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Новости Самые популярные имена для новорождённых в Квебеке в 2024 году
Новорожденный

Самые популярные имена для новорождённых в Квебеке в 2024 году

Виктория Христова Июн 20, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 11 Просмотров

Retraite Québec опубликовала ежегодный список самых популярных имён для новорождённых в 2024 году. Первое место среди девочек заняла Эмма, среди мальчиков — Ной.

Ной также был самым популярным именем для мальчиков в 2023 году, а Эмма поднялась с третьего места, обогнав Алису и Флоренс, чтобы стать номером один в этом году.

Вторые по популярности имена:
Оливия и Флоренс — среди девочек,
Лео и Лиам — среди мальчиков.

В топ-10 этого года впервые попали имена Клара (№8) и София (№9) для девочек.
Среди мальчиков в десятку вошли Эмиль (№9) и Тео (№10).

Топ-5 самых популярных имён для новорождённых в Квебеке в 2024 году:

Девочки Мальчики
Эмма Ной
Оливия Лео
Флоренс Лиам
Шарлотта Уильям
Алиса Томас

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