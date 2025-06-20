Самые популярные имена для новорождённых в Квебеке в 2024 году

Ной также был самым популярным именем для мальчиков в 2023 году, а Эмма поднялась с третьего места, обогнав Алису и Флоренс, чтобы стать номером один в этом году.
Вторые по популярности имена:
Оливия и Флоренс — среди девочек,
Лео и Лиам — среди мальчиков.
В топ-10 этого года впервые попали имена Клара (№8) и София (№9) для девочек.
Среди мальчиков в десятку вошли Эмиль (№9) и Тео (№10).
Топ-5 самых популярных имён для новорождённых в Квебеке в 2024 году:
|Девочки
|Мальчики
|Эмма
|Ной
|Оливия
|Лео
|Флоренс
|Лиам
|Шарлотта
|Уильям
|Алиса
|Томас
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