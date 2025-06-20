Законопроект «Блока Квебекуа» о защите системы квотирования прошёл Парламент Канады

Законопроект «Блока Квебекуа», направленный на выведение системы квотирования (supply management) из переговоров по будущим торговым соглашениям, прошёл обе палаты канадского Парламента практически без возражений. Сенат утвердил законопроект во вторник вечером после того, как Палата общин приняла его на прошлой неделе единогласно.

Лидер «Блока Квебекуа» Ив-Франсуа Бланше заявил журналистам в среду:

«Мы победили».

Критик по сельскому хозяйству партии Ив Перрон, который инициировал продвижение законопроекта 5 июня, добавил:

«Это полный триумф, это радость. Наш законопроект сталкивался с множеством препятствий последние шесть лет. Это результат многих часов работы и переговоров».

Что такое система квотирования?

Система квотирования — это политика контроля производства молочных продуктов, яиц, курицы и индейки для предотвращения резких колебаний цен. Канада также ограничивает импорт этих товаров, чтобы поддерживать стабильные цены на внутреннем рынке.

Почему это важно?

Американские фермеры давно добиваются большего доступа на канадский рынок и подавали жалобы по поводу квотирования в рамках соглашения CUSMA (Канада–США–Мексика). Молочная промышленность Новой Зеландии также пыталась оспорить канадскую систему через соглашение CPTPP.

Что делает законопроект?

Законопроект, ожидающий королевской санкции, фактически запрещает министру иностранных дел Канады принимать обязательства в торговых переговорах, которые подорвут основы системы квотирования — квоты на импорт и тарифы на товары сверх этих квот.

Критика и споры

Законопроект вызвал критику со стороны производителей скота и зерна, которые зависят от экспорта и опасаются, что ограничения на переговоры по квотированию осложнят доступ к зарубежным рынкам.

Кайл Ларкин, исполнительный директор Grain Growers of Canada, заявил:

«Несмотря на заявленную приверженность правительства росту экономики и расширению международной торговли, первый законопроект нового парламента лишает наших переговорщиков возможности добиваться лучших условий для канадцев».

Скотт Хепворт, исполняющий обязанности председателя организации, добавил:

«Парламент выбрал приоритет одной группе фермеров в ущерб другой. Как производитель зерна, я знаю, насколько важен для моей семьи доступ к международным рынкам».

В Сенате против законопроекта выступила сенатор Пола Саймонс, назвав его ударом по фермерам Западной Канады:

«Странно позволять сепаратистской партии определять национальную торговую политику в такой степени и за счёт западных канадских производителей и экспортёров».

Бланше отметил, что законопроект получил универсальную поддержку в Палате общин, несмотря на скепсис некоторых политиков:

«Один из наших депутатов говорил сегодня утром, что в наших законодательных учреждениях были люди, которые утверждали, что никогда не примут законопроект от сепаратистов».

Законопроект «Блока Квебекуа» стал важной победой для производителей молочных и птицеводческих продуктов, однако вызвал серьёзные споры среди фермеров, зависящих от экспорта, и западных политиков, обеспокоенных влиянием сепаратистских движений на национальную торговую политику.

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