В каких количествах поступает в тюрьмы Квебека контрабанда?

Какими путями поступает в тюрьмы Квебека незаконный товар, включая оружие и наркотики. Ситуация чревата.

Опубликованы данные, согласно которым только в одной тюрьме Квебека – в городе Ковансвиль (Cowansville), что находится в административном районе Эстри, неподалёку от Монреаля, и только за последние четыре месяца охрана конфисковала у заключённых полученные теми незаконным путём товары на общую сумму в 700 тысяч долларов. Разумеется, речь лишь о приблизительной оценке, так как цена каждого конфискованного предмета может весьма отличаться при официальной оценке и на рынке, тем более, на рынке незаконных товаров.

По мнению профсоюза работников исправительных учреждений, за последний год количество доставляемых запретных товаров резко возросло, и ситуация вызвает опасения — служащие опасаются и за жизни заключенных и за свои жизни, так как среди доставляемых объектов много оружия и наркотиков.

Сегодня огромное количество контрабанды доставляется в тюрьмы с помощью дронов, но удаётся перехватить только один дрон из двадцати. Как правило, дроны подлетают к окнам камер, после чего заключенные забирают доставленный товар — сигареты, самые разные наркотики, включая тысячи таблеток наркотических веществ, и керамические ножи и лезвия. Часто дроны приземляются в укромных уголках, а после того, как разгрузили, тут же улетают.

Как уже сказано, за последние четыре месяца было конфисковано количество товаров на примерную сумму в 700 тысяч доллларов. Среди перехваченных товаров — 49 телефон, килограмм разных наркотиков, не менее 5 тысяч таблеток наркотических средств. Но технология перехвата дронов устарела, противник легко обходит сети перехвата, поэтому администрация тюрем признаёт, что перехватывается мизерная доля контрабанды.

Такое же положение и в других тюрьмах. В Дроммондвиле во время двух общих обысков только что было конфисковано товаров на 306 тысяч, включая лезвия пил. Положение в других тюрьмы не очень отличается.

Общую ситуацию сотрудники охраны характеризуют, как «эпидемию контрабанды» и считают, что без внедрения новых технологий справиться с потоком запретных предметов не удастся.