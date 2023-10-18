Новая сеть магазинов не за горами – на сей раз магазины от Нетфликс

Компания Нетфликс объявила о начале работ по открытию собственной сети традиционных магазинов. На первое время в США и в Канаде.

Компания Нетфликс всем известна, как платформа, которая предлагает тысячи и тысячи художественных и документальных кинофильмов, видеоуроков, интервью. На платформе можно посмотреть как программы, созданные самой компанией, так и фильмы, права на показ которых Нетфликс приобретает у других фирм.

И вот в октябре Нетфликс объявил о намерении открыть сеть традиционных магазинов, в помещение которых покупатель входит, открывая традиционные двери (если те не открываются автоматически), выбирая на полках товары, оплачивая выбранный товар на кассе и радостно удаляясь, с полной сумкой в руках.

Работа по созданию сети магазинов не такая уж лёгкая, и их открытие планируется на начало 2025 года – не так уж долго ждать, всего годик с небольшим. Первые магазины будут открыты в США и в Канаде, но в каких именно городах, пока секрет (скорее всего, первый откроется в Лос-Анджелесе, так как там уже работает первый магазин Нетфликса, открытый с целью обкатки системы.

Пока известно, что новая сеть будет называться Netflix House (Дом Нетфликса), но какие именно товары будут предлагаться покупателям, непонятно. Известно лишь, что в новых магазинах будут открыты рестораны – как предлагающие фаст-фуд, так и серьёзные заведения высокой кухни. Обещают также оборудовать и игровые залы для любителей видеоигр, в первую очередь, игр на основе платформ виртуальной реальности.

По словам администрации компании, речь ни в коем случае не идёт о переходе на новую модель бизнеса – работа с видео и стриминг остаются главными направлениями. Но сеть обычных магазинов должна принести дополнительную прибыль.

Многие считают, что в магазинах будет действовать система скидок для тех клиентов компании, которые смотрят её видеопродукцию. Такое решение выглядит весьма логично.

И, конечно, компания создаст сотни новых рабочих мест, что не может не понравиться тем, кто ищет работу.