Перекупщики повышают цены на жилье в Квебеке

Несмотря на недавнее повышение процентных ставок, стоимость домов, продаваемых в Квебеке, все еще растет, в основном из-за многочисленных предложений со стороны первых покупателей.

Несмотря на недавнее повышение процентных ставок, стоимость домов, продаваемых в Квебеке, все еще растет, в основном из-за многочисленных предложений со стороны первых покупателей.

По крайней мере, так считает брокер Royal LePage, который в четверг утром опубликовал обновленную информацию о своей национальной сводке цен на жилье. В регионе Квебек цены на отдельные дома на одну семью выросли на 8,6% по сравнению с прошлым годом в 3-м квартале.

Средняя цена такой недвижимости составляла 372 300 долларов в 2023 году по сравнению с 342 700 долларами в 2022 году.

« У нас всегда одна и та же проблема : нам не хватает недвижимости для первых покупателей»,-объясняет газете директор Royal LePage Inter-Québec Мишель Фурнье.

По ее словам, многие покупатели часто оказываются в ситуации с несколькими предложениями, а перекупщики повышают запрашиваемые цены. В частности, на рынке ценятся объекты недвижимости стоимостью от 300 000 до 450 000 долларов.

« Когда цены выше, на продажу уходит больше времени”, – добавляет г-жа Фурнье.

Рынок региона Квебек « перегрет”, со своей стороны, отмечает директор по анализу рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) Шарль Брант.

« В Квебеке больше перекупщиков, чем где-либо еще»,-добавляет он, подсчитав, что чуть менее четверти проданных домов на одну семью получили несколько предложений.

Что удивляет Мишель Фурнье на современном рынке, так это « хорошие вложения » покупателей, даже самых молодых. « Я считаю, что многие родители протягивают руку помощи»,-говорит она.

Ранее в этом месяце APCIQ отметил рост сделок с недвижимостью в регионе Квебек, особенно в сфере кондоминиумов.

Эта ситуация вряд ли разрешится возможным повышением процентных ставок, поскольку Чарльз Брант назвал Квебек « устойчивым рынком » из-за высокого спроса.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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