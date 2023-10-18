Китай призвал Канаду воздержаться от провокаций

Воздержаться от авантюрных или провокационных действий призвала Канаду официальный представитель МИД КНР Мао Нин 17 октября на брифинге в Пекине.

Воздержаться от авантюрных или провокационных действий призвала Канаду официальный представитель МИД КНР Мао Нин 17 октября на брифинге в Пекине.

Мао Нин сообщила, что 14 октября произошло незаконное вторжение канадского самолета CP-140 в воздушное пространство Чивэй Юй, присоединенного к китайскому острову Дяоюйдао. Данные действия нарушают суверенитет Китая и угрожают национальной безопасности.

Китайский дипломат отметила, что в ответ на провокационный акт канадской стороны китайская сторона выступила с нотой, а китайские военные приняли необходимые меры на месте происшествия.

Представитель китайского МИД указала, что канадская сторона отправила военные самолеты через полмира, чтобы сеять беспорядки и устраивать провокации у порога Китая. Китайская сторона отреагировала на ситуацию в соответствии с законами и правилами. Канаде следует прекратить распространение дезинформации.

Мао Нин подчеркнула, что в последние годы канадская военная авиация часто проводила ближнюю разведку и совершала провокации в адрес Китая, прикрываясь выполнением резолюций Совета Безопасности ООН. При этом резолюции Совета Безопасности ООН никогда не обязывали какую-либо страну развертывать силы и проводить операции по наблюдению в воздушном пространстве или водах, находящихся под юрисдикцией других стран.

«Китай решительно выступает против того, чтобы какая-либо страна ставила под угрозу национальный суверенитет и безопасность во имя выполнения резолюций. Китай призывает Канаду осознать серьезность инцидента и воздержаться от каких-либо авантюрных или провокационных действий», — сказала в заключение Мао Нин.