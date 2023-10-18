Бывший сторонник демократов признал, что политика Трампа была полезной

Трамп сделал много хороших вещей за 4 года своего президентства, но демократы предпочли этого не заметить, ослепленные ненавистью к Трампу, заявил избиратель-демократ Чамат Палихапития 14 октября в подкасте «All-in-Podcast».

Трамп сделал много хороших вещей за 4 года своего президентства, но демократы предпочли этого не заметить, ослепленные ненавистью к Трампу, заявил избиратель-демократ Чамат Палихапития 14 октября в подкасте «All-in-Podcast».

«Как демократ, который остался без партии, который сейчас определенно находится в центре, но, вероятно, все больше склоняется вправо, я снова и снова признателен, несмотря на посланника послания, администрации Трампа, потому что то, что эти ребята сделали, это было просто невероятно», — сказал Палихапития.

Инвестор, в частности, отметил, что администрация Трампа проделала отличную работу, достигнув мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом и почти достигнув соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.

Он признал, что пограничная стена Трампа была хорошей инициативой, уничтоженной из ненависти к Трампу, как и ряд других инициатив Трампа.

Канадский и американский инвестор родом из Шри-Ланки посетовал на тенденцию отвергать хорошую работу просто из-за того, кто ее делает. Он отметил, что ненависть к Трампу нанесла США больший ущерб, чем мог бы нанести сам Трамп. Он отметил, что ненависть лично к Трампу заставляла сторонников демократов «не видеть эту хорошую работу» и тем самым не позволяла продолжить и расширить ее.

«Большая часть работы, проделанной в этой администрации, оказалась правильной, и именно это меня так расстраивает», — добавил он, имея в виду администрацию Трампа. Он назвал такое отношение к политике Трампа «выстрелом себе в ногу».

Палихапития является инвестором-миллиардером, и его признание в том, что администрация Трампа проводила правильную политику, которая была уничтожена из-за ненависти лично к Трампу, является плохим знаком для демократов. Палихапития типичный избиратель демократов. И если уже даже он склоняется вправо, у умеренных демократов дела совсем плохи.