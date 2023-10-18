Строительство каскада гидроэлектростанций в Квебеке завершено

Строительство каскада ГЭС на реке Ромейн в Канаде официально завершила компания «Hydro-Québec», 16 октября сообщает издание Hydro Review.

Строительство каскада ГЭС на реке Ромейн в Канаде официально завершила компания «Hydro-Québec», 16 октября сообщает издание Hydro Review.

Закончено строительство каскада из 4-х гидроэлектростанций в провинции Квебек. Реализация проекта началась в 2009 году. Первой в эксплуатацию была введена в 2014 году ГЭС «Romaine-2» мощностью 640 МВт, затем, через год, состоялся пуск ГЭС «Romaine-1» мощностью 270 МВт. В 2017 году завершено строительство третьей ГЭС мощностью 395 МВт. Пуск агрегатов последней гидростанции каскада мощностью 245 МВт осуществлен в 2022 году. Полностью все работы закончены в октябре 2023 года. Расчетная выработка каскада составит 8 млрд кВт*час в год.

Сообщается, что стоимость строительства составила 7,4 млрд долларов, что на 14% меньше первоначальной сметы проекта. Гидроэлектростанции каскада общей установленной мощностью 1,55 ГВт будут балансировать переменную генерацию из других возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ветровых и солнечных электростанций.

Отметим, что река Ромейн протекает по границе Квебека и Лабрадора на северо-востоке Канады, в районе проживания коренного народа инну.

Компания «Hydro-Québec» крупнейший производитель гидроэлектроэнергии в мире, единственным акционером которой является правительство Квебека.