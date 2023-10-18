Вегетарианский бум закончился. Beyond Meat на грани краха

Производитель вегетарианских суррогатов мяса Beyond Meat за июль и август снизил рыночную стоимость вдвое, долги намного превышают доходы, и проблемы не только у этой компании.

Производитель вегетарианских суррогатов мяса Beyond Meat за июль и август снизил рыночную стоимость вдвое, долги намного превышают доходы, и проблемы не только у этой компании.

Многие покупатели отказываются от растительных заменителей мяса, считая их причудой. Другие компании, производящие заменители суррогаты мяса, также страдают от падения спроса.

Beyond Meat вышла на биржу в 2019 году с большими планами развития. Компания пережила бурный рост. Для поддержания динамики запустила новые продукты в новых магазинах. После достижения критической точки спрос ослаб. Причиной может быть высокая продовольственная инфляция, снизившая продажи дорогих продуктов питания. Картина сходна в США, Канаде и ЕС.

Начальный успех Beyond Meat привлек в отрасль конкурентов. Заинтересовать мясоедов вопреки ожиданиям не удалось никому. Аналитики Motley Fool указывают, что Beyond Meat — не единственная компания, оказавшаяся в такой ситуации. Другие компании, производящие заменители мяса, борются со снижением спроса. Покупатели предпочитают настоящее мясо, пишет Motley Fool.

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Во втором квартале продажи Beyond Meat упали на 31% от уровня 2022 года. По мнению аналитиков Motley Fool, падение отражает состояние рынка суррогатов мяса. Если верить данным фондового рынка, Beyond Meat борется за выживание. Компания сокращает затраты и прогнозирует снижение продаж на 9-14% от уровня 2022 года.

Финансовое положение компании не вызывает оптимизма. Несмотря на то, что у нее есть $226 млн денежных средств и резервов, имеется и долг в $1,1 млрд. Это означает необходимость привлекать новые средства.

Кроме того, отраслевой отчет консалтинговой компании Deloitte за сентябрь 2022 года показал, что продажи «мяса растительного происхождения» стагнируют. Доля людей, считающих, что растительные суррогаты полезнее настоящего мяса снизилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом.