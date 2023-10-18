«Интернет будущего» Web3 расширит возможности людей и сообществ в соцсетях

Ландшафт социальных сетей меняется, и новые модели web3, основанные на технологии блокчейн, предлагают альтернативу централизованным платформам. Эти новые модели направлены на то, чтобы вернуть социальным сетям их изначальную перспективу расширения возможностей, позволив пользователям самим управлять своими страницами и сайтами.

Ландшафт социальных сетей меняется, и новые модели web3, основанные на технологии блокчейн, предлагают альтернативу централизованным платформам. Эти новые модели направлены на то, чтобы вернуть социальным сетям их изначальную перспективу расширения возможностей, позволив пользователям самим управлять своими страницами и сайтами.

Основными компонентами этих моделей являются криптография, блокчейн-бухгалтерия, токены и ДАО (децентрализованные автономные организации). Эти технологии позволяют сообществам коллективно договариваться о правилах и стимулах, а не полагаться на «корпоративных воротил».

Централизованные социальные сети подвергались критике за эксплуатацию данных, алгоритмические манипуляции и централизованное модерирование. Переход к моделям web3 пока что сталкивается с проблемами, связанными с управлением, стимулами и удобством использования. Тем не менее, по мере того как пользователи ищут альтернативы централизованному контролю и связанным с ним противоречиям, процесс перехода к моделям web3 набирает обороты.

Модели Web3 также направлены на восстановление самостоятельности пользователей за счет переносимости данных, предоставляя им контроль над своими профилями и данными.

Хотя переход к децентрализованным социальным сетям сталкивается с препятствиями, он дает надежду на будущее, в котором пользователи будут обладать коллективной властью и правом собственности, что позволит вернуть социальные технологии к их первоначальной цели – объединению людей в более ориентированную на пользователя и свободную от эксплуатации среду.