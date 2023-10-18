Число убитых и раненых при атаке больницы в Газе превысило 800 человек

Число жертв и пострадавших при ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа возросло до 800 человек, заявил представитель министерства здравоохранения Газы 17 октября.

Число жертв и пострадавших при ударе по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа возросло до 800 человек, заявил представитель министерства здравоохранения Газы 17 октября.

«Авиаудар по частной больнице „Аль-Ахли Аль-Маадани“ в секторе Газа оставил не менее 800 [человек] убитыми и ранеными», — сказано в сообщении.

Минздрав уточняет, что число погибших продолжает расти.

Напомним, 17 октября в минздраве заявили, что все погибшие и раненые при ударе по больнице были мирными жителями.

Группировка ХАМАС назвала удар по больнице «преступлением геноцида».

17 октября, телеканал Al-Mayadeen передал заявление МИД Катара, в котором дипломаты указали, что удар по больнице обернется тяжелыми последствиями для всего Ближнего Востока.

Они призвали международное сообщество удержать Израиль от совершения новых преступлений против мирных граждан.