Греческая свадьба или от судьбы не уйдёшь

Ужасная трагедия, случившаяся в окрестностях Монреаля в день свадьбы двух любящих друг друга молодых людей.

А напомним об ужасном случае, имевшем место в Квебеке совсем недавно. Согласитесь, что к Хэллоуину самое то.

В августе 2012 года в городке Родоне (Rawdon) – неподалёку от Монреаля, состоялась греческая свадьба. Греческая – потому что местный парень греческого происхождения женился на местной девушке того же происхождения. Имя девушки — Maria Pantazopoulos, возраст – 28 лет. Блондинка, хотя гречанка. Видимо, вела свой род от богов…

Да, так вот. Брак заключили – а надо сказать, Родон известен, как городок православный – в нём и русская, и греческая церкви, и монастырь русский, и кладбище православное.

А после венчания пошла Мария фотографироваться. Вошла в речку, чтобы красиво было, на фоне камушков, поток воды, водопадик рядом (в Родоне известный водопад Дорвин – небольшой, но интересный и симпатичный (он как бы наклонный, стекает по склону, а не падает отвесно в реку). Фотограф её фоткает.

И тут шлейф фаты падает на воду, быстро намокает, пропитывается водой … да так быстро, что юную жену на дно утянуло за несколько секунд. Она и утонула. Нашли тело несчастной к вечеру.

Мария Пантазопулос и последняя фотография, снятая фотографом через секунду после падения несчастной.

И оказалось, мама её, после венчания сказала, выходя из собора — за 2 часа до утопления — «не верила я в свадьбу дочери! Цыганка в детстве нагадала, что дочь вырастет и выйдет замуж за водяного! Я всю жизнь боялась, что это правда. Вот сердце только что успокоилось!»

Хоть фильм ужасов снимай, как свадебное платье невесту топит. Вот так не обращаешь внимания ни на кого, дуешься на человека, а потом раз человек утоп, унесённый свадебным одеянием, тебе стыдно, а уж поздно. Раньше думать надо было.