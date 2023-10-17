К концу года будет выставлено на продажу больше домов

К концу 2023 года на рынке жилья появится больше продавцов, считают брокеры по продаже недвижимости Direct Property.

К концу 2023 года на рынке жилья появится больше продавцов, считают брокеры по продаже недвижимости Direct Property.

В рамках веб-опроса 178 из них были опрошены с 21 августа по 6 сентября относительно своих прогнозов по недвижимости на последний квартал года.

Почти половина опрошенных брокеров-дилеров ожидают увеличения количества выставляемых на продажу объектов недвижимости примерно на 10-14% для 81 респондента.

« Те, у кого есть плавающая процентная ставка по ипотечному кредиту, или те, у кого срок погашения кредита истекает, могут вскоре захотеть переехать в более мелкую и менее дорогую недвижимость», – говорится в заявлении Филиппа Лекока, президента компании.прямая собственность, дочерняя компания Brookfield с 2017 года.

« Стареющее население, некоторые из которых переходят на аренду жилья, также может способствовать увеличению предложения»,-добавляет он.

В течение оставшейся части года 57 % брокеров по продаже недвижимости видят стабильность цен на жилье. Причина в том, что спрос, поддерживаемый иммиграцией, служит минимумом цены, тем более что продавцы проявляют сдержанность, что способствует дефициту предложения.

“Мы находимся на рынке, который по-прежнему благоприятен для продавцов, но который тихо стремится восстановить равновесие. Покупателям требуется больше времени, чтобы проанализировать то, что есть на рынке, выполнить домашнюю работу и хорошо подготовить свое предложение, по сравнению с полутора годами, когда это был период перепродажи и люди были очень спешными.”- Филипп Лекок, президент компании Direct Property.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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